Ara transferde gelen oyuncuların neredeyse yarısı yabancı

Trendyol Süper Lig takımları, ikinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına 27 yabancı futbolcu kattı.



Ligde mücadele eden ekipler, kadrosuna 58 futbolcuyu dahil etti. Transfer edilen oyunculardan 31'i yerli, 27'si ise yabancı futbolculardan oluştu.



FENERBAHÇE YALNIZCA YABANCI TRANSFER ETTİ



Ara transfer döneminde 4 oyuncuyla kadrosuna takviye yapan Fenerbahçe, bütün transferlerinde tercihini yabancı oyuncudan yana kullandı.



Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'un yanı sıra bir diğer Brezilyalı Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertli takım, Paris Saint-Germain forması giyen Slovak defans Milan Skriniar'ı da kadrosuna kattı.



Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından Ognjen Mimovic'le de 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in takımda kalması sebebiyle bu futbolcuya lisans çıkaramadı.



Mimovic'le birlikte kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunan sarı-lacivertli takım, Sırp futbolcuyu kiralık gönderdi.



GALATASARAY'DAN 4 YABANCI TRANSFERİ



Fenerbahçe'yle birlikte en fazla yabancı futbolcu transferini yapan bir diğer ekip Galatasaray oldu. Kolombiyalı Carlos Cuesta, Gabonlu Mario Lemina, İspanyol Alvaro Morata ve Polonyalı Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, ezeli rakibiyle aynı sayıda yabancı oyuncu transfer etti.



EN FAZLA BREZİLYALI VE UKRAYNALI GELDİ



Süper Lig'de transfer yapan 14 kulüp, 20 farklı ülke vatandaşı olmak üzere 27 yabancı futbolcuyu kadrosuna katarken bu futbolcular arasında en büyük pay 3'er oyuncuyla Brezilyalılar ve Ukraynalıların oldu. Bu futbolcuları 2 Kolombiyalı, 2 Polonyalı ve 2 Sırp oyuncu takip etti.



Kulüpler; Gabon, İspanya, Slovakya, Fildişi Sahili, İrlanda, Hırvatistan, Gana, İsviçre, Hollanda, Slovenya, Fransa, Ekvador, Norveç, Kuzey Makedonya ve Demokratik Kongo vatandaşı olan birer oyuncuyla anlaşmaya vardı.



SÜPER LİG TAKIMLARI ARASINDA YALNIZCA 1 YABANCI TRANSFERİ OLDU



20 farklı ülke vatandaşı olan 27 futbolcu Süper Lig'deki kulüplerle sözleşme imzalarken bu futbolcuların 26'sı yurt dışındaki takımlardan transfer edildi.



Süper Lig'deki takımlar arasında yapılan tek yabancı oyuncu transferi Trabzonspor'dan Sipay Bodrum FK'ye giden Enis Bardhi oldu. Kuzey Makedonyalı futbolcu, bordo-mavili kulüple yollarını ayırarak Ege ekibine imza attı.