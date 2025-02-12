Ara transferin son günü imza yarışı kızıştı: İşte son saatler yapılan transferler

Süper Lig’de ara transfer dönemi dün gece sona erdi. Başta Trabzonspor ve Galatasaray olmak üzere çok sayıda kulüp kadrolarını güçlendirmek için zamana karşı bir yarış yaptı.

İşte transferin son gününde atılan imzalar:

Başakşehir transferin son gününde 2 oyuncuyu kadrosuna kattı. İstanbul ekibi Hırvat oyuncu Ivan Brnic ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan Başkşehir, Trabzonspor’dan Umut Güneş’i 2 milyon euro bonservisle transfer etti.

Alanyaspor, Sloven golcü Andraz Sporar'ı transfer ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Panathinaikos’tan Sloven forvet Andraz Sporar ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

TRABZONSPOR FOLCARELLİ'Yİ ALDI

Ara transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor son saatlere kadar transfer piyasasında aktif bir rol oynadı. Bordo mavililer, transferin son gününde Ajaccio'nun Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli'yi kadrosuna kattı. Öte yandan Trabzonspor altyapısından yetişen oyuncusu Serkan Asan’ı Iğdır FK’ya kiralık verdi.

GALATASARAY EREN ELMALI’YI TRANSFER ETTİ

Ara transferin en aktif takımlarından Galatasaray son günde flaş bir hamleye imza attı. Sarı kırmızılılar bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Eren Elmalı konusunda mutlu sona ulaştı. Taraflar daha önce yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamamıştı ancak sarı kırmızılılar ara transferin son saatlerinde yaptığı teklifle mutlu sona ulaştı. Galatasaray, milli oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Öte yandan Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı. Genç oyuncu 2027-2028 sezonundan itibaren sarı kırmızılı formayı giyebilecek.

SEMİH GÜLER GAZİANTEP FK’YA GİTTİ

Gaziantep Futbol Kulübü, transfer döneminin kapanmasına dakikalar kala defans hattına önemli bir takviye yaptı. Gaziantep ekibi, Adana Demirspor'un tecrübeli stoperi Semih Güler'i kadrosuna katarak 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor ise 29 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Morten Bjorlo ile anlaşma sağladı. Sözleşme imzalamak için Konya'ya gelen Morten Bjorlo, sağlık kontrolünün ardından 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor, Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, ön libero bölgesine takviyede bulundu. Kırmızı-beyazlılar, Bodrum FK forması giyen Yusuf Sertkaya'yı renklerine bağladı.