Yıl sonuna yaklaşılırken otomotiv sektöründeki kampanyalar hız kazanmış durumda ancak yeni vergi düzenlemesi nedeniyle bazı markaların olumsuz etkilenmesi öngörülüyor. AB ile Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışında kalan ülkelerden getirilen binek araçlara uygulanacak ek gümrük vergisi yarın yürürlüğe giriyor. Bu düzenleme sonrası bazı modellerde fiyatların yaklaşık 540 bin TL kadar artacağı belirtiliyor.

Eylül ayında alınan kararla, AB ve STA dışındaki ülkelerden ithal edilen otomobillere, mevcut yüzde 10’luk vergiye ek olarak araç tipine bağlı yeni oranlar getirilmişti. Bu kapsamda en az yüzde 25 ek vergi ya da araç başına 6 bin dolardan başlayan ilave vergi uygulanmasına karar verilmişti. İthal araçların satış sürecinin aksamaması için verilen iki aylık geçiş süresinin ise artık son gününe gelindi.

NTV’de yer alan habere göre, Mevcut yüzde 10’luk gümrük vergisine ek olarak hayata geçecek yeni ilave oranlar şöyle olacak:

Benzinli/dizel (ICE) ve hibrit (HEV) araçlar: + yüzde 25 (en az 6 bin dolar)

Plug-in hibrit (PHEV) modeller: + yüzde 30 (minimum 7 bin dolar)

Tam elektrikli (BEV) otomobiller: + yüzde 30 (taban 8 bin 500 dolar)

FİYAT ARTIŞI 540 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR

Vergi değişikliğinin etkisi sadece ek gümrük vergisiyle sınırlı kalmıyor. Örneğin matrahı 1 milyon lira olan bir otomobile 250 bin lira ek vergi eklendiğinde, bunun üzerine yüzde 80 ÖTV ve yüzde 20 KDV hesaplanıyor. Bu nedenle toplam fiyat artışı 540 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

ZAMDAN ETKİLENECEK MODELLER

Honda'nın tüm modellerinde hemen hemen fiyatı artış yaşanması bekleniyor. Civic, Jazz, CR-V, HR-V'ye zam gelmesi bekleniyor.

Toyota’nın Türkiye’de ürettiği Corolla ve CH-R hariç, AB üretimi Yaris ve Corolla Hatchback dışındaki tüm modelleri ek vergi kapsamında olacak. Bu nedenle Corolla Cross, RAV4 ve Land Cruiser Prado’nun fiyatlarında artış bekleniyor.

Subaru’nun Forester ve Crosstrek modelleri de ek vergiden etkilenecek araçlar arasında yer alıyor.

Lexus tarafında ise satışta bulunan LBX, NX, RX ve LM modellerinin tamamı ek vergi uygulamasına dahil edilecek.

ZAM GELECEK ARAÇLARIN GÜNCEL FİYATLARI

Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2 milyon 435 bin lira, Passion e-CVT 2 milyon 544 bin lira, Passion X-Pack e-CVT 2 milyon 490 bin liradan satılıyor. RAV4 Hybrid 2.5 4x4 Passion X-Pack e-CVT 5 milyon 639 bin lira, 2.5 Hybrid 4x4 GR SPORT e-CVT 5 milyon 781 bin liradan satılıyor. Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D A/T 12 milyon liradan satılıyor. Fiyatların yarından itibaren değişmesi bekleniyor.

Honda Jazz 1.5L Hibrit otomatik Elegance 1 milyon 730 bin lira, Crosstar paketi ise 1 milyon 875 bin liradan satılıyor. Honda HR-V HEV Elegance 2 milyon 330 bin lira, Advance 2 milyon 670 bin lira, Style+ 2 milyon 950 bin liradan satılıyor. Honda Civic Elegance+ 2 milyon 360 bin lira, Executive+ 2 milyon 690 bin liradan, Honda CR-V Advance ise 6 milyon 150 bin liradan satılıyor.

Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 2 milyon 899 bin liradan, 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 3 milyon 975 bin 300 liradan satılıyor.

Subaru Crosstrek e-BOXER 3 milyon 249 bin 900 lira, Forester e-BOXER 4 milyon 499 bin liradan satılıyor.

Lexus LBX 2 milyon 800 bin lira, LBX Elegant 2 milyon 925 bin lira, LBX Emotion 3 milyon liradan, LBX Relax 3 milyon 170 bin liradan, LBX Cool 3 milyon 265 bin liradan satılıyor. Lexus NX Hybrid 7 milyon 450 bin lirayla 9 milyon 180 bin lira arasında değişen fiyatlarla, Lexus RX Hybrid 9 milyon 945 bin lira ve 10 milyon 850 bin lira aralığındaki fiyatlara, Lexus RX Performans Hybrid 11 milyon 650 bin liradan, Lexus LM Hybrid 16 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.