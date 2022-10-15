﻿Araba değil cephanelik durdurulan araçtan 45 av tüfeği 3 tabanca çıktı

Araba değil cephanelik.Kocaeli’de şüpheli bulunan bir araçta yapılan aramada 45 ruhsatsız av tüfeği, 3 tabanca, balistik yelek ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğümü ekiplerince denetim sırasında şüpheli bulunan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 45 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 fişek, 1 balistik yelek ile tüfek ve tabancalara ait çeşitli ebatlarda çok sayıda şarjör ele geçirildi. Malzemelere el konulurken araç sürücüsü H.K gözaltına alındı.