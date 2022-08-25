Araba egzozlarından çıkan dumanlara dikkat. Ölümcül olabilir

Daily Mail’de yer alan habere göre; Almanya’daki Berlin Brandenburg Akademisi’nde yapılan çalışma şok bir gerçeği ortaya çıkardı. Bu araştırmada nitrik oksit ve partiküller gibi trafikten kaynaklanan hava kirliliği ile kalp krizi sayısı arasındaki bağlantılarının incelediği bildirildi. Yeni bu araştırmada araç egzozlarından pompalanan ve sert frenlemenin neden olduğu dumanların kalp krizi riskini önemli ölçüde artırdığını iddia edildi.

Uzmanlar, sigara içenlerin dumandan etkilenmemiş göründüklerini, belki de zaten zehirli dumanları soluduklarını ifade etti.

“ÇALIŞMAMIZDA HAVA KİRLİLİĞİ VE KALP KRİZİ ARASINDAKİ İLİŞKİ SİGARA İÇENLERDE YOKTU”

Kalp ve dolaşım hastalığı İngiltere’de her dört ölümden birine neden olurken sekiz erkekten biri ve 14 kadından biri bu nedenle ölüyor.

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nde yayınlanacak araştırmada yer alan Dr. Insa de Buhr-Stockburger şu sözleri kullandı:

"Çalışmamızda hava kirliliği ve kalp krizi arasındaki ilişki sigara içenlerde yoktu.”

“Düzenli olarak sigara içenler ek dış kirleticilerden daha az etkilenmiş göründüklerinden, kötü havanın aslında kalp krizlerine neden olabileceği gösterilebilir.”

“Çalışma, kirli havanın akut miyokard enfarktüsü (kalp krizi) için bir risk faktörü olduğunu ve trafik ve yanma kaynaklı kirliliği azaltmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini gösteriyor”