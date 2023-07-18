Araba hırsızlığı ihbarı alan polisler şok oldu. 8 yaşında çocuk silah zoruyla araba çaldı

Alabama'nın Montgomery bölgesinde, araba hırsızlığı ihbarı alan polisler olay yerine geldiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, araba hırsızlığından sorumlu olan şüphelinin aslında sadece 8 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu öğrenen polis, duruma özenle müdahale etti.
Polis ekipleri, çocuğun dur ihtarına uymaması üzerine başlayan bir kovalamacaya girişti. Ancak çocuk, başka bir araca çarparak durdu ve kovalamaca sona erdi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, 8 yaşındaki çocuğun gözaltına alındığı açıklandı.
Çocuk, "birinci derece hırsızlık ve silahlı gasp" suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış ve Montgomery Islah Evi'ne gönderilmiştir.
Bir görgü tanığı, arabayı çalan çocuğun yolda iki yetişkini de araca aldığını iddia etti, ancak bu iddia henüz polis kaynakları tarafından doğrulanmadı.
Çocuğun veya ailesinin durumuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi