Araba hırsızlığı ihbarı alan polisler şok oldu. 8 yaşında çocuk silah zoruyla araba çaldı

Alabama'nın Montgomery bölgesinde, araba hırsızlığı ihbarı alan polisler olay yerine geldiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Araba hırsızlığı ihbarı alan polisler şok oldu. 8 yaşında çocuk silah zoruyla araba çaldı 1

Alabama'nın Montgomery bölgesinde, araba hırsızlığı ihbarı alan polisler olay yerine geldiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Araba hırsızlığı ihbarı alan polisler şok oldu. 8 yaşında çocuk silah zoruyla araba çaldı 2

ABD basınında yer alan haberlere göre, araba hırsızlığından sorumlu olan şüphelinin aslında sadece 8 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu öğrenen polis, duruma özenle müdahale etti.

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Araba hırsızlığı ihbarı alan polisler şok oldu. 8 yaşında çocuk silah zoruyla araba çaldı 3

Polis ekipleri, çocuğun dur ihtarına uymaması üzerine başlayan bir kovalamacaya girişti. Ancak çocuk, başka bir araca çarparak durdu ve kovalamaca sona erdi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, 8 yaşındaki çocuğun gözaltına alındığı açıklandı.

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Araba hırsızlığı ihbarı alan polisler şok oldu. 8 yaşında çocuk silah zoruyla araba çaldı 4

Çocuk, "birinci derece hırsızlık ve silahlı gasp" suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış ve Montgomery Islah Evi'ne gönderilmiştir.

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Araba hırsızlığı ihbarı alan polisler şok oldu. 8 yaşında çocuk silah zoruyla araba çaldı 5

Bir görgü tanığı, arabayı çalan çocuğun yolda iki yetişkini de araca aldığını iddia etti, ancak bu iddia henüz polis kaynakları tarafından doğrulanmadı.

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Araba hırsızlığı ihbarı alan polisler şok oldu. 8 yaşında çocuk silah zoruyla araba çaldı 6

Çocuğun veya ailesinin durumuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi

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