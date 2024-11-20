Araba parasına babaanne perdesi! Antikacılar gerçeği açıkladı

Eskiden her evde görmeye alışık olduğumuz perdeler, artık ilan sayfalarında yer araba fiyatlarıyla yarışıyor.

KOLEKSİYONCULARIN YENİ GÖZDESİ

Eski perdeler ve sarı fincan takımları 100 bin lira ile 1,5 milyon lira arasında değişen fiyatlarla ilan sayfalarında satışa sunulurken, antikacılar bu kadar yüksek rakama satılmalarına isyan etti.

"100 BİN TL’YE SATABİLSEYDİK HEPİMİZ ZENGİN OLURDUK"

Antikacı Yüksel Düzenli "100 bin TL’ye satabilseydik hepimiz zengin olurduk" ifadelerini kullandı.

"Altın bile olsa o perdeler o fiyat olamaz" diyen Düzenli, "Tüm evlerde 70’li yıllarda bu perdelerden vardı. Bu fiyatlar doğru değil, çok uygun fiyatlara satın alınabilir” dedi.

“ANTİKA ÜRÜN DEĞİL"

Başka bir antikacı Mehmet Koşucu ise bu ürünlerin antika değerlerinin olmadığını ifade etti.

"Antikacıların gözünde bu perdeler asla bir antika ürün değil" ifadelerini kullanan Koşucu, "Bunlar ikinci el pazarlarında herkesin görüp alabileceği türden perdeler ve piyasada çok sayıda var. Gerçek antika dediğimiz perdeler el işi ve tek kırma işidir. Onların değerleri yüksek ama bu internette konuşulan perdelerin değerleri kesinlikle yüksek değil" şeklinde konuştu.