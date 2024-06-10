Araba pazarında sessiz bekleyiş, faiz oranları araç alım satımını vurdu

Kaynak: İHA
Araba pazarında sessiz bekleyiş, faiz oranları araç alım satımını vurdu

Her pazar günü kurulan Antakya ilçesindeki araba pazarında, faiz oranlarının yüksek olması alım ve satımı olumsuz etkiliyor.

Hatay'da en çok depremden etkilenen yerlerden biri olan ilçede uzun süredir devam eden araba pazarı, vatandaşların araç alım ve satımı için önemli bir merkez konumunda bulunuyor. Ancak, bölgedeki yüksek faiz oranları piyasayı olumsuz etkiliyor.

Pazarda araç alım satımı yapan Mustafa Bilgin, faizlerin yüksekliği nedeniyle zarar etmelerine rağmen araç satışı yapmaya çalıştıklarını belirtti. Bilgin, "Faizlerin yüksek olması ve insanların faize para yatırmalarından dolayı biz galericiler bile burada araç satmaya çalışıyoruz. Sattığımız araçlardan da zarar ediyoruz. İnsanlar faizden dolayı araçlarını satamıyor. Binici yok. İnsanlar aracını satıyor ve parasını bankaya yatırıyor. Çünkü faiz oranı yüksek, kazanç yok ve araç piyasası ölü" dedi.

Yüksek faiz oranları nedeniyle ticaret yapmaktan vazgeçenlerin, paralarını güvence altına almak için faize yatırdıklarını dile getiren Ahmet Çelik ise, "Banka faizlerinin yüksek olduğu için ticaret yapmaktan vazgeçip garanti olsun diye faize yatırım yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Araba pazarındaki durgunluğu vurgulayan İsmail Sağbaş da, "Kredilerin yüksek olduğu için hiç kimse araba almıyor. Elinde olan parasını bankalara yatırıyor. Zaman geçiriyoruz burada. Krediler düşerse araba piyasası canlanır" ifadelerini kullandı.

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