Araba sürerken sızdı, kaza yapınca polis uyandırdı

Aksaray'ın Sofular Mahallesi 1103 Sokak'ta gece yarısı alkollü bir sürücünün direksiyon başında sızması sonucu kaza meydana geldi. Sürücünün aracının park halindeki bir başka araca çarpmasıyla yaşanan olayda, alkollü sürücü uyandırılamadığı için polis ekipleri tarafından müdahale edildi. İlginç anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ARAÇLA SEYİR HALİNDEYKEN UYUYAKALDI

Edinilen bilgiye göre, A.A. (47) isimli sürücü, alkollü olarak 68 HS 101 plakalı aracına binip trafiğe çıktı. A.A., aşırı alkol almasının ardından aracını kullanırken direksiyon başında uyuyakaldı. Kontrolsüz şekilde seyreden araç, park halindeki bir başka otomobile çarptıktan sonra durdu.

ÇEVREDEKİLER DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, alkollü sürücünün ne olduğunu anlayamaması ve uyandırılamaması üzerine durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS, SÜRÜCÜYÜ UYANDIRDI VE AMBULANSA GÖTÜRDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın kapısını açarak sürücüyü uyandırdı. Gözlerini açmakta zorlanan A.A., ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, polis memurunun kolunda ambulansa götürüldü.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansa bindirilen sürücü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yapılan tedavi sonrasında, A.A.'nın 1.82 promil alkollü olduğu belirlendi.

EHLİYETİNE EL KONULDU VE CEZA KESİLDİ

Sürücünün ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan dolayı ceza kesildi.