İşte 2026 yılında yürürlüğe girecek trafik cezaları
Araba sürmeye korkacaksınız!
2026 yılında uygulanacak trafik cezaları artık resmiyet kazandı. Uzun zamandır cezalarda caydırıcılık yok deniliyordu ama yeni gelen cezalar gerçekten çok caydırıcı.
Yerleşim yeri içerisinde hız sınırı ihlal cezaları
Hız sınırını 6-10 Km/s aşmak : 2.000 TL
Hız sınırını 11-15 Km/s aşmak : 4.000 TL
Hız sınırını 16-20 Km/s aşmak : 6.000 TL
Hız sınırını 21-25 Km/s aşmak : 8.000 TL
Hız sınırını 26-35 Km/s aşmak : 12.000 TL
Hız sınırını 36-45 Km/s aşmak : 15.000 TL
Hız sınırını 46-55 Km/s aşmak
20.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma
Hız sınırını 56-65 Km/s aşmak
25.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma
Hız sınırını 66 Km/s ve daha fazla aşmak
30.000 TL + 90 gün ehliyete el koyma
Yerleşim yeri dışında hız sınırı ihlal cezaları
Hız sınırını 11-15 Km/s aşmak 2.000 TL
Hız sınırını 16-20 Km/s aşmak 4.000 TL
Hız sınırını 21-25 Km/s aşmak 6.000 TL
Hız sınırını 26-30 Km/s aşmak 8.000 TL
Hız sınırını 31-40 Km/s aşmak 12.000 TL
Hız sınırını 41-50 Km/s aşmak 15.000 TL
Hız sınırını 51-60 Km/s aşmak
20.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma
Hız sınırını 61-70 Km/s aşmak
25.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma
Hız sınırını 71 Km/s ve daha fazla aşmak
30.000 TL + 90 gün ehliyete el koyma
Ambulansa yol vermeme ilk ihlal
46.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma
5 Yıl içerisinde tekrar edilirse
46.000 TL + Ehliyet iptali
Kırmızı ışık ihlal cezaları
Bir yıl içerisinde 1. İhlal : 5.000 TL
Bir yıl içerisinde 2. İhlal : 10.000 TL
Bir yıl içerisinde 3. İhlal
15.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma
Bir yıl içerisinde 4. İhlal
20.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma
Bir yıl içerisinde 5. İhlal
30.000 TL + 90 gün ehliyete el koyma
Bir yıl içerisinde 6. İhlal
80.000 TL + tamamen ehliyete el koyma
Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek
Her seferinde 15.000 TL
Saldırı amaçlı araçtan inme
180.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma + 60 gün araç trafikten men
Makas atma ve ters yönde araç kullanma
90.000 TL
Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
40.000 TL
Sürücü belgesi alındığı yada iptal edildiği halde araç kullanma
200.000 TL
Emniyet kemeri takmama
2.500 TL
Bir yıl içerisinde 4 kez ve daha fazla ihlal edilmesi durumunda
Her seferinde 2.500 TL + 30 gün ehliyete ek koyma
Seyir halinde cep telefonu kullanma
1. İhlal : 5.000 TL
2. İhlal : 10.000 TL
3. Ve daha fazla ihlal 20.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma
Alkollu araç kullanma 1. İhlal
25.000 TL + araç trafikten men + 6 ay ehliyete el koyma
Alkollu araç kullanma 2. İhlal
50.000 TL + araç trafikten men + 2 yıl ehliyete el koyma
Alkollu araç kullanma 3. İhlal
150.000 TL + araç trafikten men + 5 yıl ehliyete el koyma