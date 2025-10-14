Yeniçağ Gazetesi
14 Ekim 2025 Salı
Anasayfa Otomotiv Araba sürmeye korkacaksınız!

Araba sürmeye korkacaksınız!

2026 yılında uygulanacak trafik cezaları artık resmiyet kazandı. Uzun zamandır cezalarda caydırıcılık yok deniliyordu ama yeni gelen cezalar gerçekten çok caydırıcı.

Araba sürmeye korkacaksınız! - Resim: 1

İşte 2026 yılında yürürlüğe girecek trafik cezaları

1 10
Araba sürmeye korkacaksınız! - Resim: 2

Yerleşim yeri içerisinde hız sınırı ihlal cezaları

Hız sınırını 6-10 Km/s aşmak : 2.000 TL

Hız sınırını 11-15 Km/s aşmak : 4.000 TL

Hız sınırını 16-20 Km/s aşmak : 6.000 TL

Hız sınırını 21-25 Km/s aşmak : 8.000 TL

Hız sınırını 26-35 Km/s aşmak : 12.000 TL

Hız sınırını 36-45 Km/s aşmak : 15.000 TL

Hız sınırını 46-55 Km/s aşmak
20.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma

Hız sınırını 56-65 Km/s aşmak
25.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma

Hız sınırını 66 Km/s ve daha fazla aşmak
30.000 TL + 90 gün ehliyete el koyma

2 10
Araba sürmeye korkacaksınız! - Resim: 3

Yerleşim yeri dışında hız sınırı ihlal cezaları

Hız sınırını 11-15 Km/s aşmak 2.000 TL

Hız sınırını 16-20 Km/s aşmak 4.000 TL

Hız sınırını 21-25 Km/s aşmak 6.000 TL

Hız sınırını 26-30 Km/s aşmak 8.000 TL

Hız sınırını 31-40 Km/s aşmak 12.000 TL

Hız sınırını 41-50 Km/s aşmak 15.000 TL

Hız sınırını 51-60 Km/s aşmak
20.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma

Hız sınırını 61-70 Km/s aşmak
25.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma

Hız sınırını 71 Km/s ve daha fazla aşmak
30.000 TL + 90 gün ehliyete el koyma

3 10
Araba sürmeye korkacaksınız! - Resim: 4

Ambulansa yol vermeme ilk ihlal
46.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma

5 Yıl içerisinde tekrar edilirse
46.000 TL + Ehliyet iptali

4 10
Araba sürmeye korkacaksınız! - Resim: 5

Kırmızı ışık ihlal cezaları

Bir yıl içerisinde 1. İhlal : 5.000 TL

Bir yıl içerisinde 2. İhlal : 10.000 TL

Bir yıl içerisinde 3. İhlal
15.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma

Bir yıl içerisinde 4. İhlal
20.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma

Bir yıl içerisinde 5. İhlal
30.000 TL + 90 gün ehliyete el koyma

Bir yıl içerisinde 6. İhlal
80.000 TL + tamamen ehliyete el koyma

5 10
Araba sürmeye korkacaksınız! - Resim: 6

Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek

Her seferinde 15.000 TL

6 10
Araba sürmeye korkacaksınız! - Resim: 7

Saldırı amaçlı araçtan inme
180.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma + 60 gün araç trafikten men

Makas atma ve ters yönde araç kullanma
90.000 TL

Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
40.000 TL

Sürücü belgesi alındığı yada iptal edildiği halde araç kullanma
200.000 TL

7 10
Araba sürmeye korkacaksınız! - Resim: 8

Emniyet kemeri takmama
2.500 TL

Bir yıl içerisinde 4 kez ve daha fazla ihlal edilmesi durumunda
Her seferinde 2.500 TL + 30 gün ehliyete ek koyma

8 10
Araba sürmeye korkacaksınız! - Resim: 9

Seyir halinde cep telefonu kullanma
1. İhlal : 5.000 TL

2. İhlal : 10.000 TL

3. Ve daha fazla ihlal 20.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma

9 10
Araba sürmeye korkacaksınız! - Resim: 10

Alkollu araç kullanma 1. İhlal
25.000 TL + araç trafikten men + 6 ay ehliyete el koyma

Alkollu araç kullanma 2. İhlal
50.000 TL + araç trafikten men + 2 yıl ehliyete el koyma

Alkollu araç kullanma 3. İhlal
150.000 TL + araç trafikten men + 5 yıl ehliyete el koyma

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
