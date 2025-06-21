Arabaların lastiklerini patlatıp camlarını kırdı: Nedeni ‘pes’ dedirtti

Kaynak: DHA
Arabaların lastiklerini patlatıp camlarını kırdı: Nedeni ‘pes’ dedirtti

Adana’da bir kişi aynı sokaktaki 7 aracın lastiklerini patlatarak camlarına zarar verdi. Polis ekiplerinin yakaladığı şüphelinin ifadesi ‘pes’ dedirtti.

Adana’da aynı sokaktaki 7 aracın lastiklerini patlatıp, cam ve aynalarına zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan S.A.'nın ifadesinde, "Komşularımı sevmediğim için yaptım” dediği belirtildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; komşularına kızan S.A., aynı sokakta park halindeki 7 aracın lastiklerini patlatıp, camlarına ve aynalarına zarar verip kaçtı.

Sesleri duyup dışarı çıkan mahalleli, araçlarının durumunu görünce polise ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Kimliği saptanan şüpheli S.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından kısa sürede yakaladı.

İlk ifadesinde "Komşularımı sevmediğim için yaptım" dediği öğrenilen S.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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