Araban Ovası'nda 8 ayrı noktada yangın

Kaynak: İHA

Araban Ovası'nda 8 ayrı noktada 2 bin dönüm ekili alan yandı. Buğday ekili alanı küle çeviren yangında 20 keçi telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Araban Ovası'nda bulunan 8 ayrı buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın, kısa sürede yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi traktörleriyle yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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2 bin dönüm ekili alan yandı, 20 keçi telef oldu
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Altun, yangının yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanı küle çevirdiğini ifade ederek alevlerin arasında kalan 20 keçinin telef olduğunu, onlarca keçinin ise yaralandığını söyledi.
Yangınlarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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