Kaynak: İHA
Arabanın çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

Batman’da 3 yaşındaki çocuk arabanın çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Küçük çocuğun annesinin elinden kaçarak yola fırladığı öğrenildi.

Batman-Beşiri kara yolunda bir anlık dalgınlık sonucu annesinin elinden kaçarak yola fırlayan 3 yaşındaki çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman-Beşiri kara yolunda meydana geldi. Annesiyle birlikte yol kenarında yürüyen 3 yaşındaki Ali İmran Barış, bir anda yola fırladı. Bu sırada seyir halinde olan otomobil, küçük çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük Ali İmran Barış hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

