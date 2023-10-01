Arabanın ön tekerleği nereden geçerse alt tekerleği de oradan geçer atasözünün anlamı: Büyüklerin yaptıkları küçüklere örnek olur; onlar da büyükler gibi davranmaya başlar.
Kıdem ve yaş bakımından büyük olanların yaptıkları her zaman örnek alınır.
Arabanın ön tekerleği nereden geçerse alt tekerleği de oradan geçer atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı…
Arabanın ön tekerleği nereden geçerse alt tekerleği de oradan geçer atasözünün anlamı: Büyüklerin yaptıkları küçüklere örnek olur; onlar da büyükler gibi davranmaya başlar.
Kıdem ve yaş bakımından büyük olanların yaptıkları her zaman örnek alınır.