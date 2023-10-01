Arabanın ön tekerleği nereden geçerse alt tekerleği de oradan geçer atasözünün anlamı nedir?

Arabanın ön tekerleği nereden geçerse alt tekerleği de oradan geçer atasözünün anlamı: Büyüklerin yaptıkları küçüklere örnek olur; onlar da büyükler gibi davranmaya başlar.

Kıdem ve yaş bakımından büyük olanların yaptıkları her zaman örnek alınır.