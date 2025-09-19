Arabanın önünü kesip kurşun yağdırdılar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Konya'da kendisini havaalanına götürecek aracın önünü kesen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Vaka, saat 22.30 civarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Seyit T. havaalanına gitmek amacıyla kendisini bırakacak araçla şehir merkezinden hareket etti.

Havaalanına yaklaşan Seyit T.'nin içinde bulunduğu SUV model aracın önü kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kesildi. Şüpheliler, Seyit T.'ye tabancalarla ateş açarak geldikleri araçla uzaklaştı.

Seyit T.'nin yanında yer alan araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı Seyit T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Seyit T.'nin hayati riskinin sürdüğü öğrenilirken, polis kaçan zanlıları yakalamak için girişim başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

