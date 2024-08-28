Arabası olana artık bu da lüks oldu

Maliyet Artışları ve Müşteri Kaybı

Marmara Tüm Araç Yıkama, Bakım, Kuaför, Park ve Servis Esnaf ve Çalışanları Derneği (MAYBAK) Başkanı Murat Can Ertürk, son dönemde İBB tarafından Mayıs ayında yapılan su zammı, kira, personel ve malzeme maliyetlerindeki artışların sektör üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu ifade etti. Ertürk, “Mayıs ayındaki su zamları sonrasında zam yapmayı düşündük, fakat hayata geçirmedik çünkü iş potansiyelimiz ciddi anlamda düştü. Geçen sene Ağustos ayında 1400 araç yıkarken, bu yıl aynı dönemde yalnızca 478 araç kabul ettik” dedi. Bu durum, sektörde yüzde 50’ye varan müşteri kaybına neden oldu.