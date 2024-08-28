Arabası olana artık bu da lüks oldu

Arabası olana artık bu da lüks oldu
Kaynak: DHA

İstanbul genelinde oto yıkama ücretleri ilçeden ilçeye ve hizmet türüne göre değişiklik gösterirken, maliyetlerin yükselmesi ve müşteri alışkanlıklarındaki değişimler sektörde daralmaya yol açtı.

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Arabası olana artık bu da lüks oldu 1

İlçe bazında oto yıkama fiyatları 300 TL ile 800 TL arasında değişiyor. Özellikle akaryakıt istasyonlarındaki self servis yıkama hizmetlerine artan talep ve maliyet artışları, oto yıkamacıların iş hacmini olumsuz etkiledi.

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Arabası olana artık bu da lüks oldu 2

Maliyet Artışları ve Müşteri Kaybı

Marmara Tüm Araç Yıkama, Bakım, Kuaför, Park ve Servis Esnaf ve Çalışanları Derneği (MAYBAK) Başkanı Murat Can Ertürk, son dönemde İBB tarafından Mayıs ayında yapılan su zammı, kira, personel ve malzeme maliyetlerindeki artışların sektör üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu ifade etti. Ertürk, “Mayıs ayındaki su zamları sonrasında zam yapmayı düşündük, fakat hayata geçirmedik çünkü iş potansiyelimiz ciddi anlamda düştü. Geçen sene Ağustos ayında 1400 araç yıkarken, bu yıl aynı dönemde yalnızca 478 araç kabul ettik” dedi. Bu durum, sektörde yüzde 50’ye varan müşteri kaybına neden oldu.

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Arabası olana artık bu da lüks oldu 3

Fiyatlar ve Hizmet Kalitesi Arasındaki Uçurum

Oto yıkama ücretleri, ilçelerde ve mahalleler arasında bile değişiklik gösteriyor. Örneğin, Bağcılar’da araç yıkama fiyatı 300 TL’den başlarken, Beşiktaş’ta bu fiyat 450 TL’ye kadar çıkabiliyor. Beşiktaş’ın Dikilitaş Mahallesi’nde ücret 400 TL iken, Etiler’de 450 TL, Levent’te 500 TL ve Nişantaşı’nda 750 TL’ye kadar yükselebiliyor.

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Arabası olana artık bu da lüks oldu 4

Ertürk, fiyat farklılıklarının genellikle kira, tabela değeri ve işletmenin bulunduğu yerin prestijine bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca, yetki belgesi veya sertifikası olmayan ve kuyu suyu kullanan bazı kaçak işletmelerin, sektörde haksız rekabete yol açtığını dile getirdi.

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Arabası olana artık bu da lüks oldu 5

Self Servis Hizmetlere Yönelim

Akaryakıt istasyonlarındaki self servis yıkama hizmetleri, İstanbul’da oto yıkama sektöründeki değişimlerin önemli bir göstergesi oldu. Jeton sistemiyle çalışan bu istasyonlarda, yalnızca dış yıkama hizmeti sunuluyor ve fiyatlar 100 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Bu hizmetlerin, özellikle genç sürücüler arasında daha ekonomik bulunduğu ve tercih edildiği gözleniyor.

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Arabası olana artık bu da lüks oldu 6

Araçlarını self servis istasyonlarda yıkayan sürücüler, yüksek oto yıkama ücretlerinden tasarruf ettiklerini belirtiyor. Örneğin, Hüseyin Yazan isimli bir sürücü, “Kendi aracımı yıkamak bana 100 TL’ye mal oldu, bu da 300 TL civarında bir tasarruf sağladı” dedi.

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Arabası olana artık bu da lüks oldu 7

Sektörde Kapanan İşletmeler ve Denetim Eksikliği

Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) bağlısı olan MAYBAK Derneği Başkanı Murat Can Ertürk, Türkiye genelinde 2 bin oto yıkama işletmesinin kapandığını, İstanbul’da ise kaçak ve baraka tarzı işletmelerin denetim eksikliği nedeniyle faaliyet göstermeye devam ettiğini belirtti.

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Arabası olana artık bu da lüks oldu 8

Ertürk, bu tür işletmelerin müşteri potansiyelini azalttığını ve resmi oto yıkama işletmelerinin zarar görmesine neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, denetimsiz işletmelerin ekonomiye ve kamu yararına katkı sağlayamayacağını vurguladı.

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Arabası olana artık bu da lüks oldu 9

İstanbul’da oto yıkama sektöründe maliyet artışları ve değişen müşteri alışkanlıkları sektörde daralmaya yol açarken, alternatif hizmetlere olan yönelim de hızla artıyor. Oto yıkamacılar, artan maliyetlere rağmen fiyatlarını rekabetçi tutmaya çalışırken, sektörde denetim ve düzenleme eksiklikleri de çözüm bekleyen sorunlar arasında yer alıyor.

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