Arabasında olmayana 32 bin 170 TL ceza kesilecek! Resmen yürürlüğe girdi

UYGULAMANIN BÜYÜK AVANTAJJI VAR

Bu uygulamanın en önemli unsuru güvenlik olarak öne çıkarken, ekspertiz firmaları ve galericiler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Oto Ekspertiz firmasının genel koordinatörü Alperen Temizyürek, güvenlik kontrollerinin uygulamanın en büyük avantajı olduğunu belirtti. Galerici Mutlu Saygın da karekodlu plakaları bastırdıklarını ve emniyetin araç ve sürücü bilgilerine kolayca ulaşabileceğini ifade etti.