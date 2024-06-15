Arabasında olmayana 32 bin 170 TL ceza kesilecek! Resmen yürürlüğe girdi

ESKİ PLAKALAR DEĞİŞECEK Mİ? UYGULAMA KİMLERE ZORUNLU?
Karekodlu plaka kullanımının zorunlu olup olmadığı konusunda TüvTürk, şu şekilde bir açıklama yaptı: "1 Ocak 2024 ve sonrasında ilk kez tescil edilen araçlar ile yine 1 Ocak 2024 tarihinden sonra çeşitli sebeplerle yeniden tescil plakası basılan (kayıp, çalıntı, nakil, muayenede ağır kusurlu değerlendirilen plakalar vb.) araçların plakalarında karekod ve tanım numarası bulunması zorunludur. Hali hazırda kullanılan plakaların yenilenmesi şartı bulunmamaktadır ve bu plakalar kullanılmaya devam edebilecektir. Karekodu ve tanım numarası bulundurması zorunlu araçların plakalarının, yeni düzenlemeye uygun olmadığı araç muayenede tespit edildiği takdirde araç ağır kusurlu sayılacaktır."