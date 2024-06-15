Arabasında olmayana 32 bin 170 TL ceza kesilecek! Resmen yürürlüğe girdi

Arabasında olmayana 32 bin 170 TL ceza kesilecek! Resmen yürürlüğe girdi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yeni yürürlüğe giren karar, tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Karara uymayanlar, 32 bin TL para ödeyecek. İşte detaylar...

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Arabasında olmayana 32 bin 170 TL ceza kesilecek! Resmen yürürlüğe girdi 1

1 Ocak itibariyle Türkiye’de başlatılan karekod uygulaması, araç trafiğini daha düzenli ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Bu yenilik, sahte plaka kullanımını engellemek için de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uygulama, hem mevcut plakaları hem de yeni tescil edilen plakaları kapsayacak şekilde tasarlandı.

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Arabasında olmayana 32 bin 170 TL ceza kesilecek! Resmen yürürlüğe girdi 2

Karekodlar, araçların seri numarası, üretim yeri ve tarihi gibi kritik bilgilere erişimi kolaylaştıracak 12 haneli seri numaralarını içerecek. Bu sayede araç kayıtları daha iyi takip edilebilecek ve sahte plaka kullanımı gibi suçların önlenmesinde etkili bir rol oynanacak.

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Arabasında olmayana 32 bin 170 TL ceza kesilecek! Resmen yürürlüğe girdi 3

32 BİN 170 TL CEZASI VAR

Yasal hale gelen bu uygulama ile plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi veya sahte plaka kullanımı gibi suçlara idari para cezası uygulanacak. Plakanın okunurluğunu engelleyen durumlarda ceza 2.647 TL'ye kadar çıkabilirken, sahte plaka kullanımı için ceza 32.170 TL'ye kadar yükselebilecek.

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Arabasında olmayana 32 bin 170 TL ceza kesilecek! Resmen yürürlüğe girdi 4

UYGULAMANIN BÜYÜK AVANTAJJI VAR

Bu uygulamanın en önemli unsuru güvenlik olarak öne çıkarken, ekspertiz firmaları ve galericiler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Oto Ekspertiz firmasının genel koordinatörü Alperen Temizyürek, güvenlik kontrollerinin uygulamanın en büyük avantajı olduğunu belirtti. Galerici Mutlu Saygın da karekodlu plakaları bastırdıklarını ve emniyetin araç ve sürücü bilgilerine kolayca ulaşabileceğini ifade etti.

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Arabasında olmayana 32 bin 170 TL ceza kesilecek! Resmen yürürlüğe girdi 5

KAREKODLU PLAKA NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Plakalarında karekod bulunmayan araç sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında "plaka değiştirmek zorunlu mu" ve "karekodlu plaka nasıl alınır" gibi sorular yer alıyor. Bu konuda, bireysel başvurularda noterden basım belgesi alanlar, plaka basım işlemlerini tüm yetkili yerlerde ve Şoförler Odalarında gerçekleştirebilirler. Turistik amaçlı plakalar için yapılan başvurularda ise acenteler, TÜRSAB sistemine online başvuru yaparak karekodlu plakaları temin edebilirler.

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Arabasında olmayana 32 bin 170 TL ceza kesilecek! Resmen yürürlüğe girdi 6

ESKİ PLAKALAR DEĞİŞECEK Mİ? UYGULAMA KİMLERE ZORUNLU?

Karekodlu plaka kullanımının zorunlu olup olmadığı konusunda TüvTürk, şu şekilde bir açıklama yaptı: "1 Ocak 2024 ve sonrasında ilk kez tescil edilen araçlar ile yine 1 Ocak 2024 tarihinden sonra çeşitli sebeplerle yeniden tescil plakası basılan (kayıp, çalıntı, nakil, muayenede ağır kusurlu değerlendirilen plakalar vb.) araçların plakalarında karekod ve tanım numarası bulunması zorunludur. Hali hazırda kullanılan plakaların yenilenmesi şartı bulunmamaktadır ve bu plakalar kullanılmaya devam edebilecektir. Karekodu ve tanım numarası bulundurması zorunlu araçların plakalarının, yeni düzenlemeye uygun olmadığı araç muayenede tespit edildiği takdirde araç ağır kusurlu sayılacaktır."

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Arabasında olmayana 32 bin 170 TL ceza kesilecek! Resmen yürürlüğe girdi 7

CALIFORNIA'DA YASAL HALE GETİRİLDİ

2018 yılında sınırlı araçlarla denenen dijital plaka uygulaması, 2022 yılında California'da yasal hale getirildi.

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