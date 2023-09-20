Arabasını park etti. Sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı

Şanlıurfa'da otomobilinin akşam evinin önünde park eden sürücü, sabah uyandığında çalındığını görünce büyük bir şok yaşadı.

KAYNAK: İHA
Arabasını park etti. Sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. 63 AAY 094 plakalı otomobilini gece saatlerinde evinin bulunduğu sokağa park eden Aziz Aslan, sabah uyandığında otomobilinin yerinde olmadığını fark etti.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Aslan, sabah saat 04.00 sıralarında otomobilinin cadde üzerinde ilerlediğini gördü. Otomobilinin çalındığını anlayan Aslan, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili çalan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Aslan, "Dün akşam saat 18.00 - 19.00 gibi arabayı kapının önüne bıraktım.

Sabah saat 08.00'e kadar dışarı hiç çıkmadım. Sabah işe gitmek için dışarı çıktığımda arabamın olmadığını fark ettim. Hemen polise haber verdim. İfademi verdim. Mağdurum, bir an önce bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

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