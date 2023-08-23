Arabasının lastiği üzerinde pençeyi görünce şaşkına döndü. Antalya'da inanılmaz olay

Antalya'da bir sürücü, park halindeki aracının ön tekerleğinde canlı bir hayvanın pençesini görünce şaşkına döndüğü anlar yeniden gündem oldu. Aracın ön tekerleği ile kaporta arasında iguanayla karşılaşan araç sahibi şok geçirdi.

KAYNAK: İHA
Arabasının lastiği üzerinde pençeyi görünce şaşkına döndü. Antalya'da inanılmaz olay

İHA'nın haberine göre, tropikal iklimlerde yaşayan iguana, Antalya'da park halindeki otomobilin ön tekeri ile kaputunun arasına girdi. İguanayı çıkarmak için hem araç sahibi hem de arkadaşları seferler oldu.

Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkarılamadı. O anları araç sahibinin arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Arkadaşının "Geri çek geri çek. Çıkmaz ki oradan" sözleri kayda yansırken, hayvanın ayak tırnakları ile araç lastiğine tutunması ve çıkmamak için direnmesi görüntülere yansıdı.

İguana uzun uğraş sonrası aracın ön lastiğinden çıkarılırken, görüntü "Lara İlçesi'nde milletin arabasının altına kedi kaçar, bizimkilere iguana kaçıyor abi" notu ile sosyal medyada tekrar paylaşıldı.

indir.jpg

images.jpg

images-1.jpg

170439492-833.jpg

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Eskişehir'de orman yangını yerleşim yerlerine doğru ilerliyor Güncel
Eskişehir'de orman yangını yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
Yaş aralığına göre çocuklar için beslenme önerileri. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Yaş aralığına göre çocuklar için beslenme önerileri. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Bakan Güler Hakkari’de incelemelerde bulundu Güncel
Bakan Güler Hakkari’de incelemelerde bulundu
Çanakkale yanarken bu paylaşımı yaptı. Maalesef böyle insanlarla yaşıyoruz Güncel
Çanakkale yanarken bu paylaşımı yaptı. Maalesef böyle insanlarla yaşıyoruz
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Ayça Ayşin Turan'ın yüzüne ne oldu? Son halini gören şaştı kaldı Magazin
Ayça Ayşin Turan'ın yüzüne ne oldu? Son halini gören şaştı kaldı
Aç acına deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Aç acına deyiminin anlamı nedir?