Arabasının önünü kestikleri genci av tüfeğiyle öldürdü

Kaynak: İHA
Arabasının önünü kestikleri genci av tüfeğiyle öldürdü

Burdur Bucak'ta arabasıyla seyir halindeyken önü kesilerek av tüfeği ile göğsünden vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Burdur’un Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi 811 Sokak kavşağında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Tofaş otomobiliyle sokakta seyir halinde olan 24 yaşındaki Beytullah Soylu’nun (24) önü 23 yaşındaki O.A. isimli şüpheli tarafından kesilerek av tüfeği ile araca ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Beytullah Soylu göğsünden vurulurken O.A. olay yerinden kaçtı.

Vurulduktan sonra bilincini kaybeten Beytullah Soylu’nun otomobili yokuş aşağı kayarak park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi.

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Durumu ağır olan Beytullah Soylu ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Soylu yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Kayıplara karışan O .A. ise polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

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