Arabasıyla köpeğin üzerinden geçen şüpheli yakalandı

Olay 1 Ekim Salı Günü 17.48'de Yunusemre ilçesi Kaynak Mahallesi 4000 Nolu Sokakta gerçekleşti. A.Z. isimli mahalle sakini 16 F 0585 plakalı arabasıyla sokakta anne köpek ve yavruların bulunduğu boş araziye doğru geri manevra yaptığı sırada anne köpek ve yavruların üzerinden geçti.

Anne köpek ve bir yavru köpeğin kaçtığı olayda, araba altında kalan yavru köpek ise can çekişmeye başladı. Mahalle sakinlerinin uyarılarına aldırış etmeyen adam yavru köpeğin üzerinden tekrar geçerek sokaktan ayrıldı.

Yavru köpek olay yerinde can verirken, sokaktaki bir daireye ait olan güvenlik kamerası kaydının sosyal medyaya düşmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri A.Z. isimli şahsı gözaltına aldı. A.Z.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinde köpeği fark etmediğini belirten A.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıs hakkında "Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten" idari sürecin devam ettiği öğrenildi.