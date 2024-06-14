Arabaya binince hemen bunu yapmayın. Sağlığınız alt üst olabilir

Yaz aylarının gelmesiyle sıcak havalar da bunaltmaya başladı. Özellikle arabaların içi sıcakta kaynıyor.
Arabaya biner binmez klima açılsa da bu aslında bazı hastalıkları getiriyor.
Ani sıcak değişimlerine bağlı olarak boğaz ağrısı kas ağrıları, üst solunum yolu enfeksiyonları olabilir.
Uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor. Çünkü arabada biriken zehirli gazlar, klimanın aniden çalıştırılmasıyla içeri yayılabilir.
Klimanın aniden açılması dolayısıyla solunum yolu hastalıklarına yol açabilir ve ciğerlere zarar verebilir.
Uzmanlar önce klimayı çalıştırmak yerine önce havalandırmanın doğru olduğunu belirtti.