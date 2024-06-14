Arabaya binince hemen bunu yapmayın. Sağlığınız alt üst olabilir

Arabaya binince hemen bunu yapmayın. Sağlığınız alt üst olabilir
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yaz aylarında arabalarda sıkça kullanılan klimalar bazı hastalıklara yol açabilir. İşte detaylar…

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Arabaya binince hemen bunu yapmayın. Sağlığınız alt üst olabilir 1

Yaz aylarının gelmesiyle sıcak havalar da bunaltmaya başladı. Özellikle arabaların içi sıcakta kaynıyor.

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Arabaya binince hemen bunu yapmayın. Sağlığınız alt üst olabilir 2

Arabaya biner binmez klima açılsa da bu aslında bazı hastalıkları getiriyor.

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Arabaya binince hemen bunu yapmayın. Sağlığınız alt üst olabilir 3

Ani sıcak değişimlerine bağlı olarak boğaz ağrısı kas ağrıları, üst solunum yolu enfeksiyonları olabilir.

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Arabaya binince hemen bunu yapmayın. Sağlığınız alt üst olabilir 4

Uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor. Çünkü arabada biriken zehirli gazlar, klimanın aniden çalıştırılmasıyla içeri yayılabilir.

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Arabaya binince hemen bunu yapmayın. Sağlığınız alt üst olabilir 5

Klimanın aniden açılması dolayısıyla solunum yolu hastalıklarına yol açabilir ve ciğerlere zarar verebilir.

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Arabaya binince hemen bunu yapmayın. Sağlığınız alt üst olabilir 6

Uzmanlar önce klimayı çalıştırmak yerine önce havalandırmanın doğru olduğunu belirtti.

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Arabaya binince hemen bunu yapmayın. Sağlığınız alt üst olabilir 7
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Arabaya binince hemen bunu yapmayın. Sağlığınız alt üst olabilir 8
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Arabaya binince hemen bunu yapmayın. Sağlığınız alt üst olabilir 9
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Arabaya binince hemen bunu yapmayın. Sağlığınız alt üst olabilir 10
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Arabaya binince hemen bunu yapmayın. Sağlığınız alt üst olabilir 11
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