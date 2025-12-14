Buna göre annesini öldürmeye karar veren Tuğyan Ülkem Gülter, o gece ortamı hazırladı. Alkol içilip eğlenildi. Annesi lavabodayken salondaki kameranın fişini Sultan’a çektirdi. Güllü’nün en sevdiği şarkı olan Malkata’yı çalıp onu dans ettirerek odadaki pencerenin önüne yönlendirdi ve aniden aşağı itti.

Ünlü şarkıcı Güllü’nün (52) Yalova’daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesi Türkiye’yi derinden üzmüştü. Ancak ardından ortaya çıkan iddialar şoku daha da büyüttü.

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) her ne kadar “Annem Roman havası oynarken dengesini kaybedip düştü” dese de, cenazede gözyaşlarına boğulup çığlık atsa da vahim iddialar dolaşıyordu. Güllü’yü kızının öldürdüğü, arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun da yardım ettiği konuşuluyordu.

KAMERANIN FİŞİ ÇEKİLDİ

Hürriyet Gazetesi’nden Musa Kesler’in haberine göre, inanması zor bu iddialar önceki gece gelen itirafla somutlaştı. Olay günü Güllü ve kızı Tuğyan dışında evde sadece Sultan Nur vardı; o, emniyette her şeyi sırayla anlattı.

Buna göre Güllü’nün kızı Tuğyan o gün annesini öldürmeyi aklına koymuştu. Gün normal geçtikten sonra akşam eğlenceyi bu yüzden düzenledi. Alkolü sevdiğini belirttiği annesinin bolca içmesi planı kolaylaştırdı. Sinsi planını adım adım uyguladı. Önce annesi lavabodayken Sultan Nur’a salondaki kameraların fişini çektirdi.

Sonra kendi odasına gidip pencereyi açtı. Bu bölüm sonradan eklendiği için zemin ile pencere arası olması gerekenden düşüktü. Kendisi pencerenin yanındaki yatağın ucuna oturdu. Sultan Nur ise dolabın aynasında saçlarını tarayıp makyaj yapıyordu.

EN SEVDİĞİ ŞARKIYI ÇALDI

Tuğyan o gece başka detayları da planlamıştı. Güllü lavabodan çıkınca duyup gelsin diye en sevdiği, duyduğunda dans ettiği Bulgarca Malkata (küçük kız) şarkısını açtı. Güllü’nün gelmesini bekledi. Lavabodan çıkan Güllü müzik sesini duyunca kamera kayıtlarına yansıyan ‘O ne lan!’ sözüyle merakla kızının odasına gitti. Onu bekleyen ölümden habersizdi.

Odaya girer girmez ritme kapılıp kızıyla dans etmeye başladı. Yatağın önüne ilerledi. Pencereye yaklaşınca Tuğyan devreye girdi. Sultan Nur’un ifadesine göre “Anne camda kelebek var” diyerek Güllü’yü pencereye çekti. Sultan sonrası şöyle anlattı: “Gül Anne’nin yüzü cama dönüktü. Tuğyan dizlerinin yukarısından sarılıp Gül Anne’yi aşağı itti. Aşağı baktım, düşmüştü. Şoke oldum. Tuğyan bana ‘Koş’ dedi, aşağıya koştuk.”

SULTAN NUR İTİRAF ETTİ

Elde edilen bilgilere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve iki savcı tarafından sorgulanan Sultan Nur’a ses kayıtları, tanık beyanları ve bulgular gösterildi. Baskı altında olduğu anlaşılan Sultan Nur, polis, savcılar ve avukatlar önünde itirafçı olmayı kabul etti. “Bu zamana kadar konuşacak ortam bulamadım, konuşursam üstüme kalır diye de korktum” diyerek her şeyi anlattı.

Bazen ağlayan Sultan sıkça su istedi. İfadesi sonunda ‘Oh rahatladım’ dedi. Adli kontrolle serbest bırakılan Sultan’ın itiraf süreci 6-7 saat sürdü. Sultan, Tuğyan’ın düşüş sonrası ve cenazedeki aşırı ağlamalarına dair: “O kadar abartılı rol yapıyordu ki durup onu izledim, ben de şaşırdım.”

TANIK İFADELERİ SEYRİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma sürerken birçok tanık gönüllü ifade verdi. Özellikle ikisinin beyanları süreci değiştirdi. İlki Sultan’ın arkadaşıydı. Arada vakit geçirip telefonla görüşüyorlardı. Sultan kısa süre önce onu aradı.

Tanık ifadesinde o konuşmayı şöyle aktardı:

‘KORKUYORUM BANA YARDIM ET’

“Sultan bir gece yarısından sonra (02.42’de) beni aradı. ‘Korkuyorum, bana yardım et’ dedi. Ben de ‘O gece ne olduğunu anlat’ dedim. O da bana, ‘Tuğyan camda kelebek var deyip Güllü Anne’yi oraya yönlendirdi, sonra da aşağı atıp öldürdü’ diyerek o geceyi anlattı.” Bunu duyan arkadaş polise gidip anlattı.

BABANIN SÖZLERİ

İkinci tanık Sultan’ın babası Arif Ulu’nun arkadaşıydı. O da “Arif iş arıyordu. Ben de ‘Önce kızına bul’ dedim. Arif de ‘Onun işe ihtiyacı yok, Tuğyan ona artık ömür boyu bakmak zorunda’ deyince şüphelendim” diyerek polise bildirdi.

Polis tanıklara ses-görüntü cihazı taktı. Tuğyan ve Sultan’ın telefonları dinlendi. Raporlar Tuğyan aleyhine çıkınca şüpheler yoğunlaştı. Fiziki takip başladı.

Tuğyan’ın kardeşi Tuğberk Yağız Gülter’e henüz suçlama yok. Sultan’ın itirafından sonra Tuğyan’ın avukatları çekildi, ama Tuğberk’inkini sürdürecekler.

• Bulgarca Roman havası Malkata’nın sözleri sanki Tuğyan’ın hayat tarzına karışan annesine mesajı:





“Bana nasıl yaşayacağımı söyleme, ben buyum. Ben küçük ve tehlikeliyim, beni çok kızgın görmek zor değil. Asla bir kadını hafife alma, şeytan boynuzlarıyla doğmamıştır…”

3 İHTİMAL

İtiraflarla olay gecesi aydınlandı ama fail belli olsa da neden hâlâ bilinmiyor. Bir evlat öz annesini tasarlayarak neden öldürür?

Şimdilik öne çıkan ihtimaller:

1- ANNESİNDEN NEFRET ETTİĞİ İÇİN



Tanıklar ve dosya detaylarına göre Güllü ile kızı arasında sert kavgalar vardı. Güllü kızının şiddetine uğruyordu. Kızını kovup sonra barış yemeğiyle çağırıyordu. Güllü’nün korumacı tavırlarını Tuğyan müdahale görüyordu, annesinden kurtulmak istiyordu.



2- MİRASINA KONMAK İÇİN

Gerilimler cinayete yol açtı deniyor. Tuğyan geçmişte kiralık katil aramış. Ayrıca Güllü’nün gayrimenkulleri ve telif gelirleri Tuğyan için özgür hayat demekti.





3- HAYAT SİGORTASI PARASI İÇİN

Güllü hayat sigortası yaptırmıştı. Ölümüyle yüklü tazminat mirasçılara gidecekti. Tuğyan bunu hesaba katmış, ölüm sonrası sigortayla görüşmüş.





SULTAN’DAN ACI İTİRAF GELDİ: GÜLLÜ’YÜ KIZI İTTİ



Tuğyan Ülkem Gülter’in ifadelerinde suçlamayı reddettiği öğrenildi: “Sultan’la beraber Çınarcık’taki eve gittiğimizde annem Güllü evdeydi. Annem kendisine meze hazırladı ve şarap aldı. Daha önce alkol kullanırdı ama şarap içmeye yeni başlamıştı. Yaklaşık 3.5 şişe şarap içti, sonra duşa girdi. Biz de Sultan’la odaya geçtik.

Benim telefonumdan müzik açtık. Sultan’a ‘Malkata’ şarkısını açmasını istedim. Biz Malkata oynarken annem içeri geldi. Üçümüz dans etmeye başladık. Biz, kapı ile gardırobumun arasında dans ediyorduk. Annemle birbirimizi mıncıklardık. Bana söylendiği gibi ‘Bırak beni bırak’ gibi bir şey söylenmişse, buna istinaden söylenmiştir.





Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde ‘güm’ diye bir ses duydum. Camın olduğu tarafa baktığımda annemi göremeyince ‘Koş’ diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken, sesi duyduktan sonra ben annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direkt aşağıya koştum. Koşarken Çiğdem Abla’nın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum. Daha sonra çevremden bana anlatılanlar oldu, ancak ben hiçbirini hatırlamıyorum.





SIRTIM DÖNÜKTÜ GÖRMEDİM



Sultan’ın aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan’la aramda herhangi bir problem yok. Ama Sultan kokain kullanmıştı daha önce. Dosyaya uyuşturucu testi ile ilgili işlemler girince tedirgin oldu. Test sonucunda uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkıp ona suç atacağımızdan dolayı avukatım Merve Uçanok’a ‘Siz benim başımı mı yakmaya çalışıyorsunuz’ demişti.”

‘ANNEMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM’ MESAJLARI



Benim, ‘Annemi öldürmek istiyorum’ şeklindeki mesajlarım hatırladığım kadarıyla haziran ayında Bircan ablaya attığım mesajlardır. Ancak annemle o zaman kavga etmiştik ve ben 21 gün kadar eve gitmemiştim. Anneme çok sinirli olduğum bir dönemde yazdığım bir mesajdı. Daha sonrasında kardeşim Tuğberk, annem ile beni barıştırmıştı.





Tuğyan, annesini ‘tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı. TCK’daki ceza ‘ağırlaştırılmış müebbet’. Yargılama sonunda alırsa 36 yıl hapis yatacak, bir kısmı tecritte. Görüşmeleri çok sınırlı olacak.





Geniş güvenlik altında adliyeye getirilen Tuğyan Ülkem Gülter, basın sorularına “Ben suçsuzum, gerçekler ortaya çıkacak” diye yanıt verdi.

Mahkemede ‘tasarlayarak kasten öldürme’den tutuklanıp cezaevine gönderildi.