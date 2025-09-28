Arabesk'in Kraliçesi Güllü’nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Düşüşü kaza mı, başka bir şey mi? Menajeri açıkladı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü’nün ölümündeki sır perdesini aralayacak yeni bir gelişme yaşadı. Menajeri Erhan Arı, sanatçının sağlık durumuyla ilgili soruşturmanın seyrini değiştirecek bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Sevilen arabesk sanatçısı Gül Tut, bilinen adıyla Güllü, dün Çınarcık’taki evinin 6’ncı kat penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-2.jpg

“İNTİHAN HABERLERİ ASILSIZDIR”

Ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz, sanatçının sosyal medya hesabından duyurdu.

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-9.jpg

Yavuz, paylaşımında, “Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun” dedi.

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-3.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesiyle Güllü’nün cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-11.jpg

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Valiliği’nin açıklamasında, “26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde ‘Yüksekten Düşme’ konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6’ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır.

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-4.jpg

Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda ‘Yüksekten Düşme’ konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır” denildi.

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-16.jpg

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güllü’nün düşmeden önceki anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Sanatçının odadaki son görüntüleri ile olay sonrası kızı ve arkadaşının çığlıklarla kapıdan çıktığı anlar kayıtlarda yer aldı.

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-7.jpg

Ayrıca Güllü’nün iki gün önce evine akıllı kilit taktırdığı öğrenildi.

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-6.jpg

Sanatçı, sosyal medyada, “Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez” paylaşımını yapmıştı.

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-13.jpg

Soruşturma dosyasında, Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem ve arkadaşının binaya giriş anları da bulunuyor.

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-14.jpg

“KENDİSİNİ İTME SÖZ KONUSU DEĞİL”

Otopsi sonrası cenazesi İstanbul Tuzla’ya götürülen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca devam ediyor.

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-22.jpg

Kızı Tuyan Ülkem’in ifadesinde, “Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil” dediği belirtildi.

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-25.jpg

MENAJERiNDEN SIR PERDESİNİ ARALAYACAK AÇIKLAMA

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, menajeri Erhan Arı sosyal medyadan açıklama yaptı.

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-23.jpg

Arı, Güllü’nün hastane fotoğraflarını paylaşarak, “Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm” dedi.

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-17.jpg

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-18.jpg

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-19.jpg

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-20.jpg

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-24.jpg

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-25.jpg

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-26.jpg

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-27.jpg

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-28.jpg

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-29.jpg

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-30.jpg

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-31.jpg

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-32.jpg

gullunun-olumundeki-sir-perdesi-aralaniyor-yenicag-33.jpg

