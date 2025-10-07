Arabeskin Kraliçesi Güllü'nün vasiyeti ortaya çıktı: Yakın arkadaşı Devran Üçyıldız o sırrı açıkladı!

Düzenleme: Taner Yener

Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü'nün trajik ölümüyle ilgili tartışmalar devam ederken, yakın arkadaşı Devran Üçyıldız sanatçının vasiyetini ilk kez açıkladı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek 52 yaşında hayatını kaybeden Güllü'nün ardından, ölümün hemen sonrasına ait görüntüler ve dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı.

Olay, 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında Çınarcık'ta, Har manlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde meydana geldi. 'Güllü' olarak tanınan Gül Tut, 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ünlü şarkıcının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Güllü'nün cenazesi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otopsi sonrası Güllü'nün cenazesi 27 Eylül'de İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. İlk otopsi raporunda herhangi bir darp ya da cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

Pencereden düşmeden önceki son anları güvenlik kamerasına yansıyan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

OTOPSİ RAPORUNDA ALKOL DETAYI

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü hakkındaki nihai Adli Tıp Kurumu raporu merakla beklenirken, Güllü'nün avukatı bir detayı kamuoyuyla paylaştı.

Avukat, raporda belirlenen yüksek alkol miktarının, Güllü'nün kazara düşmüş olma ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.

DUYGULANDIRAN VASİYET AÇIKLAMASI

Evinde pencereden düşerek vefat eden sanatçı Güllü'nün yakın arkadaşı Devran Üçyıldız, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Üçyıldız, Güllü'nün eski eşi İlker Karaman ile barıştığı iddiaları ve asistanı Deniz hakkındaki merak edilenleri yanıtladı.

Üçyıldız, Güllü ve asistanı Deniz arasındaki özel bağı ve vasiyeti şu sözlerle anlattı:

"Aralarındaki bağı söyleyeyim. Cenazenin ertesi günü taziyeye gittim. Cenaze yıkamaya gidilecekti. Deniz dedi ki 'Benden başka kimse girmesin. Birbirimize vasiyetimiz var. Kim önce ölürse hayatta kalan onu yıkayacak' dedi. Duygulanıyorum anlatırken."

Güllü ve Deniz'in karşılıklı vasiyeti Arto'yu da etkiledi. Arto "Birbirine sözleri varmış, tüylerim diken diken oldu" dedi."

GÜLLÜ KİMDİR?

Gerçek adı Gül Tut olan Güllü, 15 Ekim 1973'te İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine küçük yaşta gece kulüplerinde şarkı söyleyerek başladı.

1990'larda "Kasımpaşalı Güllü" adıyla tanındı ve özellikle Roman havaları albümleriyle ün kazandı.

Evliliği sonrası müziğe kısa bir ara veren sanatçı, 2002'deki boşanmanın ardından sahnelere geri döndü.

26 Eylül 2025 tarihinde, Yalova Çınarcık'taki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, banyodan çıktıktan sonra terasa yöneldiği ve kısa süre sonra düşme seslerinin duyulduğu belirlendi.

Yalova Valiliği, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

