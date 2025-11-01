Arabeskin Kraliçesi Güllü’yü kızı mı itti? Yeni tanık Çağrı Kutlu’dan kan donduran itiraf!

”TUĞYAN’DAN BOMBA İTİRAF: BEN YAPTIM AMA ÇOK PİŞMANIM ABLA”

Telefonun kapalı gibi davranması yüzünden tartıştıklarını söyleyen Dülger, “Olayı bildiğim için üsteleyemedim, korktum. Cenazeden sonra Tuğyan’lara geçtiğimizde ‘Üç ay önce annen için söylediklerine pişman mısın’ dedim, medyaya yansıyan mesajları kastediyordum, Tuğyan ‘Abla iyi ki o zaman durdurmuştun, keşke bu defa da engel olsaydın, ben yaptım ama çok pişmanım abla’ dedi, bir şey diyemedim.”