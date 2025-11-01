Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 5. kattaki evinin kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek yaşamını yitirmişti. Tut’un cenazesi İstanbul’da defnedilmişti.
Arabeskin Kraliçesi Güllü’yü kızı mı itti? Yeni tanık Çağrı Kutlu’dan kan donduran itiraf!
Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in yakın arkadaşı Bircan Dülger’in “Güllü’yü kızının ittiğini düşünüyorum” açıklamasının ardından başka bir tanık Çağrı Kutlu’nun ifadesi ortaya çıktı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı; Tut’un oğlu Tuğberk Yağız, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun ifadelerine başvuruldu.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Gül Tut’un ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı için 26 Eylül’de Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nce yapılan ölü muayene ve otopsi raporunu tamamladı.
Tut’un ölü muayenesinde vücudunun çeşitli yerlerinde yüksekten düşmeyle oluşabilecek çok sayıda travmatik bulguya rastlandığı belirtilen raporda, cinsel muayenede akut travmatik değişim tespit edilmediği ifade edildi.
Raporda, yüksekten düşmeyle oluşması muhtemel beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama saptanan Tut’tan toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alınarak laboratuvara gönderildiği belirtildi.
Laboratuvardaki histopatolojik incelemede otopsi bulgularıyla uyumlu sonuçlar elde edilirken, toksikolojik incelemede Tut’un kanında 3,53 promil etanol bulunduğu kaydedildi.
Raporda, biyolojik incelemelerde Tut’un vücudunda başka birine ait herhangi bir DNA profiline rastlanmadığı belirtildi.Laboratuvar sonuçlarının ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu mütalaasını sundu.
Mütalaada, kanında yüksek düzeyde etil alkol bulunan Tut’un zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delil bulunmadığı belirtilerek, ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından kaynaklanan iç kanama sonucu gerçekleştiği ifade edildi.
Hazırlanan mütalaa Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.
Sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili Bircan Dülger’in Tuğyan Ülkem Gülter’i suçlayan ifadesinden sonra başka bir tanık Çağrı Kutlu’nun beyanına Günaydın’dan Kerim Cengil ulaştı.
İşte Kutlu’nun anlattıkları:
Tuğyan’ı Bircan aracılığıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi, sonra aramızda abi-kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan’la yaklaşık bir yıl önce tanıştım, bana sorunlarını anlatırdı; çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden hapiste olduğunu söylerdi. Bana asla uyuşturucu kullanmadığını iddia etti ama sonrasında hem duydum hem şahit oldum.
“ABİ BEN KATİL OLACAĞIM”
Yaklaşık yedi ay önce sahilde Tuğyan’la otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla öyle tanıştık, çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan’da Tuğyan beni arayıp annesini şikâyet etti, “Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim” dedi. Tuğyan’ın Kervan adında evli, çocuklu bir sevgilisi vardı, Gül abla Kervan’la görüşmesini istemezdi. Telefonda Tuğyan’ı sakinleştirdim.
Ardından Bircan aradı, “Ben Armutlu’dayım, Tuğyan’a yetişemem, sen sakinleştir” dedi. Altı-yedi saat sonra Tuğyan yanıma geldi, “Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez” gibi sözler sarf etti.
“BENDEN PARA İSTEDİ”
Mayıs’ta Tuğyan benden para istedi. Parayı alıp Tekirdağ’a gitti, orada konsomatrislik yaptı, kendisi söyledi. Haziran’da pet şişeyle evime geldi, içinde madde vardı. Annesi için “Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim” dedi.
Tuğyan çok kumar oynardı. Hatta Gül Hanım’ı da kumara alıştırdı. Gül Hanım internet bankacılığından anlamadığı için bu konularda Tuğyan ve Deniz ilgilenirdi. Tuğyan annesine yatıracağı paraları farklı söyleyip kalanı kendine alırdı. Annesiyle kumar ve Kervan yüzünden sürekli tartışırdı. Bana defalarca annesini öldüreceğini söyledi. Hatta bakıcısının oğlu Osman’dan benim yanımda silah bulmasını istedi. Silahı ne için kullanacağını söylemedi, annesi için istediğini düşünüyorum.
Güllü’nün öldüğü tarihte Adana’daydım. Sonra Kıbrıs’a geçtim. Kıbrıs’ta Bircan’ın oğlu Emre beni arayıp “Dayı bir şeyler oluyor, annem telaşlı, Tuğyan ve Sultan annemi tehdit ediyor” dedi. Bircan, Güllü’nün çıktığı mekânın sahibi Ferdi Bey’le o tarihlerde iletişimde olduğumu sanıyormuş. Bunları duyunca internetten Ferdi Bey’in menajerine ulaştım, bildiklerimi anlattım. Ferdi Bey bana asla para teklif etmedi, aksine ben iletişime geçtim.
“TUĞYAN’IN KAÇACAĞINDAN EMİNİM”
Tuğyan’ın kaçacağından eminim, olayın aydınlanmasını istiyorum. Tuğyan’ın arkadaşı Sultan çok saf, Tuğyan suçunu onun üzerine atabilir diye düşünüyorum.
“BENİ TUĞYAN’DAN KURTAR” DEDİ
Bir gün Tuğyan WhatsApp’tan arayıp “Beni sakın arama, burada Burçe Gülhan Gözeler adlı avukat beni Iraklı biriyle tanıştırdı. Adam zengin, evli ama parasını yiyeceğim, çok kıskanç, sakın arama” dedi. Kastettiği Kervan’mış. Kervan Yalova’da kuyumcu görünür ama aslında kaçakçı. Kervan’la tanıştım, Tuğyan için “Beni bundan kurtarın, bu kadarını istemiyorum” demişti. Ama Tuğyan bize annesinin Kervan’ı istemediği için birlikte olamadıklarını söylerdi.
“OLAYIN KAZA OLDUĞUNA İNANMIYORUM”
Tuğyan’ın hep annesini öldürme düşüncesi vardı. İki gün önce beni arayıp “Ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç yaptım mı, öldürsem burada durur muydum, kaçardım, böyle imkânım vardı” dedi. Konuşmamam için aramıştı.Bu olayın kaza olduğuna inanmıyorum. Samsun’da Sultan adlı arkadaşları var, tüm telefon görüşmelerini onun üzerinden yapıyorlar. Burçe Hanım’la da sürekli görüşüyorlar, hatta Tuğyan’lara hat ayarlamış, hatla erkek arkadaşı konum takibi yapıyormuş.
Öte yandan tanık Bircan Dülger, Tuğyan’ın yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağladığını, erkek arkadaşı için annesini dövdüğünü, annesinin arabasının frenlerini kesmekle tehdit ettiğini, bıçakla kendine zarar verdiğini anlattı.
Öte yandan tanık Bircan Dülger, Tuğyan’ın yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağladığını, erkek arkadaşı için annesini dövdüğünü, annesinin arabasının frenlerini kesmekle tehdit ettiğini, bıçakla kendine zarar verdiğini anlattı.
Güllü’nün düşmesinin kaza olmadığını, Tuğyan tarafından itildiğini iddia etti. Sanatçının patronu Ferdi Aydın da Güllü’nün olaydan önce kızından korktuğunu, “Ben ölürsem kızım yapmıştır” dediğini belirtti.
Ayrıca Güllü’nün oğlu Emre’nin olay sonrası kasadaki altınları alıp evi topladığını öne sürdü.26 Eylül’de Yalova’da 6. kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili İstanbul’da sahne aldığı mekânın sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi’ne gidip suç duyurusunda bulundu, Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in öldürdüğünü iddia etti.
Aydın, WhatsApp yazışmalarını kanıt olarak sundu. Ferdi Aydın’ın iddiası üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Tuğyan Ülkem Gülter’in yeniden ifadesi alındı.
Kendisine soruşturma dosyasındaki WhatsApp mesajları sorulan Gülter, “O mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğimde yazıyordum” dedi.
TUĞYAN GÜLLÜ’YÜ MUTFAK ÖNLÜĞÜ İLE BAĞLAMIŞ
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren tanık Bircan Dülger çarpıcı beyanlarda bulundu. “Tuğyan’ı 15 yaşından beri tanırım, temizlik işleriyle uğraşırım ama Gül Hanım’ın evine hiç gitmedim, onunla pek muhatap olmadım ama Tuğyan’la çok yakındık. Tuğyan’la annesinin arası hep kötüydü, seneler önce Tuğyan Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni arayıp ‘Bu kadını öldüreceğim’ demişti, İstanbul’dan dayısı gelip olaya müdahale etti.
”TUĞYAN ERKEK ARKADAŞI İÇİN ANNESİNİ DÖVMÜŞ
Tuğyan’ın 15 yıl önce Sinan adlı bir sevgilisi olduğunu söyleyen Dülger, “Sinan madde ticareti yapardı, şu an hapiste. Sinan yüzünden de araları açıktı, Tuğyan Sinan için annesini dövmüştü. Evim Gül ablanın eviyle karşı karşıya, Tuğyan her kavga ettiğinde bana gelirdi. Tuğyan senelerdir madde kullanıyordu, son zamanlarda da kullandığını biliyorum, görmedim ama halinden belliydi. Lyrica adlı ilacı el altından aldığını söylüyordu. Arkadaşı Sultan da madde kullanıyor, ‘Madde kullanıyorum ama geçmesin’ demişti.
”GÜLLÜ’NÜN KIZI, EVLİ VE ÇOCUKLU ADAMLA SEVGİLİ”
Tuğyan’ın şimdiki sevgilisinin Kervan olduğunu söyleyen Dülger, “Kervan evli, çocuklu. Gül abla Tuğyan’ın ikinci kadın olmasını istemediği için karşı çıkıyordu, bu yüzden hep kavga ederlerdi. Medyaya çıkan mesajları Tuğyan bana göndermişti, Haziran’dı, yine Kervan yüzünden kavga etmişlerdi, mesajlarda ‘Ölsün, gebersin, bu kadına bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor’ yazıyordu.
Ama dört gün önce Tuğyan benden mesajları sildi, Ferdi’nin mesajlardan haberi olduğunu basınla öğrenmiş, beni arayıp ‘Kanlı tişörtüm sende mi’ diye sordu, buluştuk, tişört Gül ablanın öldüğü gün Tuğyan’ın üstündeydi, Tuğyan tişörtü Kervan’ın evinde çıkarmış, ben kötü olmasın diye çantama koymuştum, Tuğyan’a hazır hissettiğinde alabileceğini söyledim, çünkü tişörtte annesinin kanı vardı, anıydı. O gün tişörtü aldı, bende kalmak istedi, yanında Sultan vardı, hattının kapalı olduğunu, telefonumu kullanmak istediğini söyledi, aldı, ‘Neden benimle mesajların duruyor’ deyip sildi, ama telefonu kapalı değildi, sonradan fark ettim, mesajları silip kendi telefonuna geçti.
”TUĞYAN’DAN BOMBA İTİRAF: BEN YAPTIM AMA ÇOK PİŞMANIM ABLA”
Telefonun kapalı gibi davranması yüzünden tartıştıklarını söyleyen Dülger, “Olayı bildiğim için üsteleyemedim, korktum. Cenazeden sonra Tuğyan’lara geçtiğimizde ‘Üç ay önce annen için söylediklerine pişman mısın’ dedim, medyaya yansıyan mesajları kastediyordum, Tuğyan ‘Abla iyi ki o zaman durdurmuştun, keşke bu defa da engel olsaydın, ben yaptım ama çok pişmanım abla’ dedi, bir şey diyemedim.”
“ANNEMİN ARABASININ FRENLERİNİ KESECEĞİM, UÇURUMDAN MI ATSAM NE YAPSAM”
Tuğyan’dan korktuğu için sustuğunu söyleyen Dülger, “Vicdanım rahatsız oldu, Ferdi Bey’e ulaştım, anlattım, bu süreçte Tuğyan’la konuşmadık ama ‘Kendini topla, konuşacağız’ demiştim. Tuğyan ‘Annemin frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam’ diyordu, sakinleştirmeye çalıştım, Çağrı’yı aradım, yetişemeyeceğim için onu sakinleştirmesini istedim, Çağrı gitti, sakinleştirdi. Mesajlarda olumlu cevap veriyordum, sakinleştirmek ve oyalamak içindi.
”KEŞİF HEYETİ GELMEDEN EVİ TOPLAYALIM DİYE YARDIM İSTEDİ
Keşif heyeti geleceği zaman Tuğyan evi toplamak için yardım istediğini söyleyen Dülger, “Gittim, Tuğyan’ın kızı Azra’nın odasındaki içki şişelerini avukat Rahmi Bey’in talimatıyla salondaki konsola dizdik, Tuğberk ve nişanlısı da vardı, Gül Hanım’ı alkolik göstermek için yaptıklarını düşünüyorum, Tuğberk tüm şişeleri dizelim demişti. Rahmi Bey olay tarihindeki gibi yerleştirmemizi istedi.”
“FALÇATAYLA KENDİSİNE ZARAR VERMİŞLİĞİ VARDIR”
Tuğyan sinirlendiğinde farklı olduğunu söyleyen Dülger, “Falçatayla koluna zarar vermişliği var, acı hissetmez, annesini dövdüğünü bana anlatırdı, Kervan’la sevgili olduktan sonra annesinden tamamen kurtulmak istiyordu, çünkü tek engel Gül ablaydı. Cenazede Tuğyan ve Sultan olay anını çelişkili anlattı, Sultan aynada alnına baktığını, Tuğyan oynuyorduk diyordu, savcıya ‘Herkes bildiğini anlatsın, başınızı yakmayın’ dedim.”
GÜLLÜ’YÜ TUĞYAN’IN İTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM
Mesajları Tuğyan sildiği için sunamadığını söyleyen Dülger, “Mesajlar Ferdi Bey’de, ben konuşurken ekranımı paylaştım, inanmazsa diye okuttum, Ferdi Bey’e ben ulaştım, para teklif etmedi, kendi irademle geldim. Güllü’nün düştüğü binanın karşısında kan lekeleri vardı, nasıl temizlendi bilmiyorum, kaza olduğunu düşünmüyorum, Tuğyan’ın ittiğini, Sultan’ın korkudan sustuğunu düşünüyorum.”
“BENİ KİM YAKARSA BEN DE ONU YAKARIM”
Dört gün önce Tuğyan’la buluştuğunda Ferdi’yle neden görüştün diye agresif sorduğunu söyleyen Dülger, “Korktum, Ferdi bana ulaştı, oğlum Emre’yle tehdit etti demek zorunda kaldım, Tuğyan ‘Yanımda mısın’ dedi, evet dedim, ertesi gün ayrıldıktan 1-2 saat sonra aradı, ‘Savcılıktan arıyorlar, mesajlar düşmüş, beni gözaltına alacaklar, sattın, gel savcıya gideceğiz’ dedi, Armutlu’dan taksiyle Yalova’ya geldim, savcılığa gideceğiz sandım ama İstanbul’a avukat ofisine götürdüler, yolda ‘Yanarsam seni de yakarım’ dedi, ofiste agresif saldırdı, ‘Beni kim yakarsa ben de onu yakarım’ dedi, avukatlar sakinleştirdi, sonra kendim döndüm, birlikte dönmeyi teklif etti, kabul etmedim, ‘Sen beni aklayacaksın, ben seni aklayacağım’ dedi, ilgim olmadığını söyledim.”
“BEN ÖLÜRSEM KIZIM YAPMIŞTIR”
Güllü’nün cinayete kurban gittiğini söyleyen patronu Ferdi Aydın, “Güllü abla bir ay önce kızının yasaklı madde kullandığını, torununa şiddet uyguladığını, sevgilisinin evli, 3 çocuklu, silah kaçakçısı olduğunu, kızının onu öldürmesinden korktuğunu söyledi, ‘Sen oğlumsun, ölürsem kızım yapmıştır’ demişti.”
“TUĞYAN YASAKLI MADDE SATIYOR”
Tuğyan’ın madde sattığını söyleyen Aydın, “Çınarcık’ta herkes bilir, kullanır da, Bircan’ın evinde fitil fitil kullanıyormuş, annesi de söylemişti, Bircan da doğruladı. Bir senedir Güllü ablayla çalışırım, oğlu bir kez gelmedi, Tuğyan iki kez geldi, ikisinde de şiddetli kavga ettiler.”
OĞLU OLAYDAN SONRA KASAYI BOŞALTMIŞ
Savcılığın keşifte içkileri Tuğyan’ın taşıdığını söyleyen Aydın, “Oğlu beş saat sonra komşunun camını kırıp eve girdi, kasadaki 2 milyonluk altınları aldı, evi topladı, Bircan söyledi, Tuğyan’la kankalar, Bircan her şeyi bilir, Tuğyan Bircan’dan kiralık katil istemiş, 25 Ekim akşamı mesajları sildirmiş, elimdeki mesajları dosyaya sunacağım, bu cinayet, Bircan her şeyi biliyor, Tuğyan’la madde satmışlığı var, Samsunlu Sultan da Tuğyan’ın annesini öldürmek istediğini duymuş.”
GÜLLÜ’NÜN PATRONU FERDİ AYDIN WHATSAPP YAZIŞMALARINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI
Ferdi Aydın’ın “Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter öldürdü” sözleri olay yarattı! Aydın, Gülter’in WhatsApp yazışmalarını kanıt gösterdi.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklamadan sonra Tuğyan Ülkem Gülter’i adliyeye çağırıp WhatsApp mesajlarıyla ilgili ifadesini aldı.
KAVGA EDERDİK
Gülter savcılıkta “Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama annemle kavga ettiğimde yazıyordum. Annemi öldürmedim” dedi. Bu sözlerden sonra gözler savcılığa çevrildi. Herkes, Güllü ile kızı arasında yaşananları ve ünlü sanatçının ölümüne kızının sebep olup olmadığını merak ediyor.