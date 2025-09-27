Arabeskin kraliçesinin Güllü'nün ölümü yasa boğmuştu! Cenazesi İstanbul'a gönderildi

Güllü adıyla hafızalarımıza kazınan 52 yaşındaki Gül Tut, evinin 6'inci katındaki terastan düşerek yaşamını yitirdi.

EĞLENDİĞİ SIRADA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada dengesini kaybederek düşen Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

Güllü'nün cenaze namazı yarın Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camiinde öğle vakti kılınacak.

ASİSTANI KONUŞTU: “KESİNLİKLE İNTİHAR DEĞİLDİR''

Ünlü şarkıcının asistanı Deniz Hanım, Gel Konuşalım programına telefonla bağlanarak Güllü’nün vefatıyla ilgili ilk kez konuştu.

''Lütfen tek ricam yalan yanlış haber yapılmasın. Güllü Hanım'ı sevenlerden rica ediyorum. İntihar diye yayılıyor. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye'ye Güllü gibi bir isim bir daha gelmez. Çok keyifli bir gece geçiriyordu. Dengesini kaybedip düştü ve öldü. Kızı yanındaydı ve misafiri vardı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kesinlikle intihar değildir'' ifadelerini kullandı.