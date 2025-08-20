Arabistan Barış Alper Yılmaz'ı ihya edecek! Çılgın maaş

Galatasaray'da transferin gözde ismi Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan kulübü NEOM'dan gelen teklif gündemdeki yerini koruyor.

Suudi ekibi, 25 yaşındaki hücum oyuncusu için sarı kırmızılılara üst üste 3 teklif sundu. Cim-Bom, yetenekli futbolcusu için gelen 30 milyon euroluk son öneriyi de geri çevirdi. Sarı kırmızılıların bu transferden 50 milyon euro beklediği ifade edilirken NEOM'un da yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

BARIŞ ALPER'E SERVET

Suudi basınındaki haberlere göre NEOM, Barış Alper Yılmaz'a maaş teklifinin de 10 milyondan 12 milyona çıkardı.

Galatasaray Yönetimi, bir süredir sözleşme uzatmak için görüşmeler yaptığı oyuncuya 4.5 milyon euro önermişti.

Haberde Barış Alper'in de transfere sıcak baktığı ve son kararı milli oyuncunun vereceği vurgulandı.