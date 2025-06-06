Arabistan’a transferi herkesi şaşırtmıştı: Gabi Veiga, Avrupa’ya döndü

İspanyol futbolunda geleceğe damga vurması beklenirken 21 yaşında Suudi Arabistan'a transfer olarak herkesi şaşırtan Gabi Veiga, Avrupa futboluna geri döndü.

Al Ahli’de iki sezonda 24 milyon euro kazanan Veiga, Portekiz devi Porto’ya transfer oldu. Porto, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2030 yılına kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Porto’nun bu transfer için Suudi ekibine 15+4 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Almanya eski futbolcu Toni Kroos, Gabri Veiga'nın genç yaşta Arabistan'a transferini eleştirerek 'Utanç verici' yorumunda bulunmuştu.

İspanyol futbolcu Al Ahli’ye 30 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Al Ahli ile geçen sezon 46 maça çıkan Veiga, 8 gol ve 6 asist katkısında bulundu.