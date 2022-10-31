Arabistan'da Cadılar Bayramı. Evet yanlış okumadınız ve yanlış görmediniz şeriatla yönetilen Arabistan'da

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın politikalarıyla dünyaya verilmek istenen “Normalleşme” mesajlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Ancak ortaya çıkan görüntüler hem ülke içinde hem de İslam dünyası içinde tartışmaları beraberinde getirdi

RİYAD SOKAKLARI

Tüm dünyada her sene ekim ayında kutlanan ve genellikle korkunç kostümler giyilerek eğlenilen Cadılar Bayramı’na, Suudiler ikinci kez eşlik etti. Başkent Riyad’da düzenlenen kutlama partilerine Suudiler bu yılda yoğun ilgi gösterdi. Günler öncesinden hazırlanan Suudiler, çeşitli kostümlerle eğlence merkezleri ile sokaklarda gezdi.