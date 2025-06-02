Araç alacak vatandaşların dikkatine: Ticaret Bakanlığı’ndan ‘kısıtlama’ açıklaması!

Mevcut ekonomik koşullar sebebiyle araç almak isteyen vatandaşlar ikinci el araçlara yöneliyor. Bu kapsamda ikinci el satışında faiz fiyatları ve fırsatçılığı önlemek maksadıyla uygulamaya geçilen 6 ay ve 6000 km kısıtlaması vatandaşlar için büyük önem taşıyordu. Kısıtlamanın 1 Temmuz 2025 tarihi itibari ile sona ermesi bekleniyordu ancak düzenlemenin uzatılıp uzatılmayacağı da merak ediliyordu.

Ticaret bakanlığı vatandaşların merak ettiği konuya ilişkin resmi açıklama yaptı.

İkinci el araç alım satımlarında altı ay şartı ve 6000 km şartı bulunuyordu 1 Ocak tarihinden 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılan kural için Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Motorlu kara taşıtları piyasasında ortaya çıkan adil olmayan fiyat artışları, stokçuluk faaliyetleri ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesini temin etmek üzere, mülga ikinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan değişiklikle kamuoyunda 6 ay - 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapılmış, 13 Aralık 2023 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliği ile motosikletler de söz konusu kısıtlama kapsamına alınmıştır. Böylece, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanma veya satışının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe yapılamayacağı hüküm altına alınmış olup söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

131 OTOMOBİL YETKİLİ BAYİSİ İLE OTO GALERİYE 52 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

İşletmeler arasındaki rekabeti bozucu faaliyetleri engelleyerek piyasanın düzgün işlemesini sağlamak ve böylece tüketicilerimizin ikinci el taşıta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimler sonucunda bugüne kadar 131 otomobil yetkili bayisi ile oto galeriye 52 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uygulanmıştır.



“ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK”

Bakanlığımızca otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısını korumaya yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tüm tedbirler alınacak olup 6 ay - 6 bin kilometre kısıtlaması da bu minvalde değerlendirilecektir.