Araç alacaklar dikkat. Bir masraf daha çıktı

AB'nin ilk ayağını 2022'de uygulamaya aldığı otomobil ve yol güvenliği mevzuatı (GSR 2) 7 Temmuz itibari ile Türkiye'de uygulanacak. Belirtilen donanımların olmadığı araçların ise satışı yasaklanacak.

Firmalar ise 7 Temmuz öncesinde bu donanımlara sahip olmayan araçlarını elden çıkarmak için ardı ardına kampanyalar düzenlemeye başladı. Yol ve otomobil güvenliğini sağlayan bu donanımların araçlara eklenmesinin ise 100 bin lirayı bulacağı belirtiliyor.

7 Temmuz ile birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde devreye sokulacak otomobil ve yol güvenliği mevzuatı ile akıllı hız yardımı, uykulu sürücü uyarısı, otomatik frenleme gibi güvenlik önlemler Türkiye’deki araçların satışında zorunlu olacak.

Yeni otomobil donanımlarının araçlara eklenmesi ise yaklaşık bin ile 2 bin Euro arasında ek masraf çıkaracak.

“GSR II” STANDARDI NELERİ KAPSIYOR

-Akıllı hız yardımı

-Kamera ve sensörler yardımı ile geri vites belirleme

-Sürücünün uykulu olması halinde uyarı sistemi

-Olay sırasında veri kaydedicileri

-Acil durdurma sinyali zorunlu

- Şerit takip sistemi

-Otomatik frenleme