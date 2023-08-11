Araç alacaklar dikkat. Fiyat listeleri değişti

Enflasyonun yükselişi, çip- araç sıkıntısı nedeniyle fiyatlar uçtu. Ağustos ayı için yeni fiyat listesini yayınladı.
Çip kiriz, Ukrayna- Rusya savaş derken döviz kurundaki hareketlilik de devam ediyor.
Dolar 27.05 Türk Lirası seviyelerine kadar çıktı. Euro ise 30 TL seviyelerinde ilerliyor.
Derinleşen ekonomik kriz eşiğinde Euro ve Dolar karşısında Türk Lirası eridi bitti.
Asgari ücret 11.402 TL olmasına rağmen cebe girmeden eriyip gidiyor.
Alım gücü düşen vatandaş her geçen gün isyan ederken zamlar otomobil fiyatlarını da vurdu.
Her ay yeni fiyatlarını duyuran otomobil markaları zam üstüne zam yapıyor.
Sıfır araçları piyasaya sürmeye başlayan firmalar, hâlâ talebe karşılık veremiyor.
Araç almak isteyenlerin sıkı bir araştırma yapmaya başladığı dönemde, firmalar da sürekli fiyat güncellemesi yapıyor yapmaya devam ediyor.
Firmalar Ağustos ayı zamlı fiyatlarını duyurdu.