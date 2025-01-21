Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredilerinde faiz indirimi beklentisi! Faizler ne zaman düşer?

Aralık ayında Merkez Bankası, 250 baz puan indirimle politika faizini yüzde 50’den yüzde 47.5 seviyesine çekmişti. TCMB’nin faiz indiriminin kredi faizlerine nasıl yansıyacağı ise piyasalarda merak konusuydu.

Bu hafta perşembe günü Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda bu toplantı için de bir faiz indirimi beklentisi hakim.

TAŞIT KREDİLERİNDE ORANLAR DEĞİŞTİ

Yeni yıl itibarıyla taşıt kredilerinde faiz oranları gevşemeye başladı. Bankalarda 48 ay vade ise 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi çekilmek istense faiz oranları yüzde 3.49 seviyelerine kadar düşüyor. 400 bin TL tutarında 36 ay vadeli bir kredi çekilmek istense faizler 3.56-3.70 bandında değişkenlik gösteriyor.

Genellikle bankalarda 400 bin TL’ye kadar taşıt kredisi kullanılabildiği görülüyor. İlerleyen süreçte kredi limitleri de artar mı? Vatandaşların ucuz taşıt kredisi kullanabilmesi için faiz oranlarının hangi seviyelerde olması lazım. Kredilerde belirgin düşüş ne zaman olur?

Milliyet'te yer alan habere göre; Piyasaya dair merak edilenleri değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz ay Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 47.5’e düşürmesi ile birlikte bankalar tüm kredi türlerinde bir miktar gevşemeye gitti. Şu an için yaklaşık yüzde 3.50 oranla taşıt kredisi imkanları sunulabiliyor.

KREDİ LİMİTLERİ ARTAR MI?

Krediler hususunda faiz oranları haricinde kredi büyüme oranları, kredi limitleri gibi etki eden farklı faktörler de var. Bu noktada limitlerin güncellenmesi ve kredi büyüme oranları yani kredi kullandırım sayısının artması da sektörümüzün beklentileri arasında. Pek çok sektör gibi otomotiv sektöründe de yılın ikinci yarısı itibariyle krediler hususunda bir miktar rahatlama beklentisi var.

UCUZ TAŞIT KREDİSİ İÇİN FAİZ ARALIĞI NE OLMALI?

2020-2023 yılları arasında taşıt kredisi faiz oranları yüzde 1.50 ila 2.00 arasındaydı. Bu dönemle kıyaslandığında bu seviyelerin çok daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tüm dünyada değişen koşullar ve mevcut şartlar itibarıyla bu seviyelere kısa sürede tekrar ulaşılması mümkün görünmüyor. Gerçekçi bir yaklaşım sergilemek gerekirse yüzde 2.50 ve 3 aralığında oranlar bugüne istinaden ucuz kabul edilebilecek oranlar olacaktır.

FAİZLERDE BELİRGİN DÜŞÜŞ NE ZAMAN OLUR?

Faizlerin yılın ilk yarısında minimal oranlarda gerileyeceği, planlamalar beklentiler doğrultusunda ilerlediği taktirde ise yılın ikinci yarısında daha belirgin oranlarda düşüşler yapılabileceği kanaatindeyiz.

FAİZ DÜŞÜŞÜ SIFIR VE İKİNCİ EL OTO FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Otomotiv sektöründe karlılık düşük olsa da satış adetleri anlamında sıfır ve ikinci elde memnun edici seviyelere ulaşıldı. Kredi faiz oranlarının yüksek olduğu ve erişimin güç olduğu bir ortamda yakalanan satış adetleri sektör için oldukça başarılı sonuçlar. Tek başına faiz oranları belirleyici faktör olmasa da 2024 yılında yakalanan 1.238 milyon sıfır araç satış adedi faizler düştüğü takdirde 2025 yılında rahatlıkla 1.5 milyon seviyesine ulaşabilir.

Bu noktada markaların düşük fiyat stratejilerini sürdürmesi de belirleyici bir etken. Öte yandan düşük faiz benzer şekilde ikinci el pazarına da pozitif etki edecektir. Elbette bu süreçte artan talebe istinaden yaşanabilecek fiyat artışı öngörülebilen bir durum. Ancak her zaman altını çizdiğimiz gibi 2024 gibi, 2025 yılında da hızla ya da büyük oranda artışların yaşanmayacağı, fiyatların öngörülebilir ve kabul edilebilir oranlarda değişim göstereceği kanaatindeyiz.”