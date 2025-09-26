Araç alacaklara büyük sürpriz: Oranlar sil baştan değişti!

Artan hayat pahalılığı nedeniyle araç almak isteyen vatandaşlar sıfır araçlara kıyasla ikinci el olanlara yöneliyor. Kredi faizlerinde yaşanan düşüş kapsamında ikinci el araç almak isteyen vatandaşları için geri ödemelerde daha avantajlı bir tablo meydana geldi.

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ardından bankaların taşıt kredilerinde uyguladığı oranların gerilemesi ile birlikte aylık taksitler ve toplam geri ödemelerde de farklılıklar meydana geldi.

whatsapp-gorsel-2025-09-25-saat-17-18-56-8d5240b4-001.jpg

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ardından ikinci el araç almayı düşünen vatandaşların çeşitli taşıt kredileri için yaptıkları internet aramaları sıklık kazandı. Geri ödeme tablolarında yaşanan değişikliklerle özellikle ikinci el araç almayı düşünen vatandaşlar Daha avantajlı bir tabloyla karşılaşıyor.

whatsapp-gorsel-2025-09-25-saat-17-19-18-06c68c2b-001.jpg


İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar için 250.000 TL’lik bir kredinin geri ödeme koşulları banka banka şöyle sıralanıyor;


Akbank – 2. El Taşıt Kredisi
Faiz oranı: %3,09
Aylık taksit: 13.253 TL
Toplam ödeme: 478.678 TL

Vakıf Katılım – Taşıt Finansmanı
Kâr payı: %3,15
Aylık taksit: 13.396 TL
Toplam ödeme: 483.837 TL

whatsapp-gorsel-2025-05-03-saat-08-47-02-356ab00e.jpg

Garanti BBVA – 2. El Taşıt Kredisi
Faiz oranı: %3,05
Aylık taksit: 13.158 TL
Toplam ödeme: 475.252 TL

İş Bankası – 2. El Taşıt Kredisi
Faiz oranı: %3,50
Aylık taksit: 14.246 TL
Toplam ödeme: 514.429 TL

Ziraat Bankası – Taşıt Kredisi
Faiz oranı: %4,79
Aylık taksit: 17.563 TL
Toplam ödeme: 633.860 TL

ING – Taşıt Kredisi
Faiz oranı: %3,44
Aylık taksit: 14.099 TL
Toplam ödeme: 509.126 TL

Ziraat Katılım – Taşıt Finansmanı
Kâr payı: %3,79
Aylık taksit: 14.967 TL
Toplam ödeme: 540.395 TL

TEB – Taşıt Kredisi
Faiz oranı: %3,49
Aylık taksit: 14.221 TL
Toplam ödeme: 513.544 TL

