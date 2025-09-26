Araç alacaklara büyük sürpriz: Oranlar sil baştan değişti!

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ardından bankaların taşıt kredilerinde uyguladığı oranların gerilemesi ile birlikte aylık taksitler ve toplam geri ödemelerde de farklılıklar meydana geldi.
Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ardından ikinci el araç almayı düşünen vatandaşların çeşitli taşıt kredileri için yaptıkları internet aramaları sıklık kazandı. Geri ödeme tablolarında yaşanan değişikliklerle özellikle ikinci el araç almayı düşünen vatandaşlar Daha avantajlı bir tabloyla karşılaşıyor.
İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar için 250.000 TL’lik bir kredinin geri ödeme koşulları banka banka şöyle sıralanıyor;
Akbank – 2. El Taşıt Kredisi
Faiz oranı: %3,09
Aylık taksit: 13.253 TL
Toplam ödeme: 478.678 TL
Vakıf Katılım – Taşıt Finansmanı
Kâr payı: %3,15
Aylık taksit: 13.396 TL
Toplam ödeme: 483.837 TL
Garanti BBVA – 2. El Taşıt Kredisi
Faiz oranı: %3,05
Aylık taksit: 13.158 TL
Toplam ödeme: 475.252 TL
İş Bankası – 2. El Taşıt Kredisi
Faiz oranı: %3,50
Aylık taksit: 14.246 TL
Toplam ödeme: 514.429 TL
Ziraat Bankası – Taşıt Kredisi
Faiz oranı: %4,79
Aylık taksit: 17.563 TL
Toplam ödeme: 633.860 TL
ING – Taşıt Kredisi
Faiz oranı: %3,44
Aylık taksit: 14.099 TL
Toplam ödeme: 509.126 TL
Ziraat Katılım – Taşıt Finansmanı
Kâr payı: %3,79
Aylık taksit: 14.967 TL
Toplam ödeme: 540.395 TL
TEB – Taşıt Kredisi
Faiz oranı: %3,49
Aylık taksit: 14.221 TL
Toplam ödeme: 513.544 TL