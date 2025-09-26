Araç alacaklara büyük sürpriz: Oranlar sil baştan değişti!

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ardından bankaların taşıt kredilerinde uyguladığı oranların gerilemesi ile birlikte aylık taksitler ve toplam geri ödemelerde de farklılıklar meydana geldi.

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ardından ikinci el araç almayı düşünen vatandaşların çeşitli taşıt kredileri için yaptıkları internet aramaları sıklık kazandı. Geri ödeme tablolarında yaşanan değişikliklerle özellikle ikinci el araç almayı düşünen vatandaşlar Daha avantajlı bir tabloyla karşılaşıyor.



İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar için 250.000 TL’lik bir kredinin geri ödeme koşulları banka banka şöyle sıralanıyor;



Akbank – 2. El Taşıt Kredisi

Faiz oranı: %3,09

Aylık taksit: 13.253 TL

Toplam ödeme: 478.678 TL

Vakıf Katılım – Taşıt Finansmanı

Kâr payı: %3,15

Aylık taksit: 13.396 TL

Toplam ödeme: 483.837 TL

Garanti BBVA – 2. El Taşıt Kredisi

Faiz oranı: %3,05

Aylık taksit: 13.158 TL

Toplam ödeme: 475.252 TL

İş Bankası – 2. El Taşıt Kredisi

Faiz oranı: %3,50

Aylık taksit: 14.246 TL

Toplam ödeme: 514.429 TL

Ziraat Bankası – Taşıt Kredisi

Faiz oranı: %4,79

Aylık taksit: 17.563 TL

Toplam ödeme: 633.860 TL

ING – Taşıt Kredisi

Faiz oranı: %3,44

Aylık taksit: 14.099 TL

Toplam ödeme: 509.126 TL

Ziraat Katılım – Taşıt Finansmanı

Kâr payı: %3,79

Aylık taksit: 14.967 TL

Toplam ödeme: 540.395 TL

TEB – Taşıt Kredisi

Faiz oranı: %3,49

Aylık taksit: 14.221 TL

Toplam ödeme: 513.544 TL

