Otomobil alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde seyir halinde giden bir araç aniden yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın sürücüsü canını son anda kurtardı.

Olay Konya'nın Cihanbeyli İlçesinde yaşandı. Atçeken Mahallesi Muhtarı 67 yaşındaki Hüseyin Karayılan’ın kullandığı otomobili dün akşam saatlerinde seyir halinde giderken aniden yanmaya başladı. Karayılan durumu fark edince aracı durdurdu ve hemen oradan uzaklaştı. Hızı sayesinde hayatını kurtarmayı başardı.

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Araç kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü fakat araçta büyük hasar oluştu. Aracın yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekildi.

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