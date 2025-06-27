Araç almak isteyenler dikkat 400 bin TL'nin aylık taksidi belli oldu. Bir banka en düşük faizi uyguluyor

Yaz sıcağında toplu taşıma kullanmaktan bunalanlar, kendi araçlarına sahip olma hayali kuruyor. Artan otomobil fiyatları ve yüksek vergiler nedeniyle birçok kişi bankaların taşıt kredisi kampanyalarına yöneliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun son düzenlemelerine göre, taşıt kredilerinde üst limit 400 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Peki, hangi banka ne kadar faiz uyguluyor, 36 ay vadeli 400 bin TL kredinin aylık taksitleri ne kadar? İşte 26 Haziran 2025 itibarıyla bankaların taşıt kredisi kampanyaları ve detayları.

ING Bank, 400 bin TL’lik 36 ay vadeli taşıt kredisinde %3,09’luk faiz oranıyla en düşük faizi sunuyor. Bu kredinin aylık taksidi yaklaşık 21.200 TL, toplam geri ödemesi ise 763.365 TL civarında.

QNB Finansbank ise %4,72 faiz oranıyla en yüksek faizi uyguluyor. Bu durumda aylık taksit yaklaşık 27.803 TL’ye ulaşırken, toplam geri ödeme 1 milyon 893 TL'yi buluyor.

Diğer bankalar arasında Akbank %3,65, Garanti BBVA %3,79, Yapı Kredi %3,89 faiz oranlarıyla dikkat çekiyor.

Bankalar, müşterilerine özel kampanyalar sunarak rekabeti artırıyor. Kredi kullanımında dosya masrafı, sigorta gibi ek maliyetler de hesaba katılmalı. Araç almayı planlayanlar, bütçelerine en uygun seçeneği değerlendirmek için bankaların resmi sitelerinden veya şubelerinden detaylı bilgi alabilir.

Kredi karşılaştırması yaparken toplam geri ödeme tutarına odaklanmak, uzun vadede avantaj sağlıyor.

İşte bankaların müşterilerine sunduğunu kampanyalı 36 ay vadeli 400000 bin TL kredinin faiz oranları, toplam geri ödemeleri ve aylık geri ödeme tutarları: