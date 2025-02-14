Araç almayı düşünenleri sevindirecek haber! Faizsiz kredi kampanyası

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Araç almayı düşünenleri sevindirecek haber! Faizsiz kredi kampanyası

Honda, yenilenen sedan modellerinden Civic Elegance+ ECO versiyonu için özel kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, yenilenen Civic Elegance+ ECO modeline sahip olmak isteyenlere şubat ayına özel avantajlı fırsatlar sunuyor.

Civic'in 1.5 litrelik VTEC Turbo LPG'li motora sahip Elegance+ ECO modelinde şubat ayına özel sıfır faizsiz kredi kampanyası başlıyor.

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Civic'in LPG'li versiyonunun yakıt ekonomisi de dikkati çekiyor. Standart olarak Honda SENSING'in aktif güvenlik donanımları ve sürüş destek teknolojileri ile donatılan makyajlı Civic Elegance+ ECO modeline özel başlatılan kampanya kapsamında, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden 42 bin lira indirim ve 300 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunuluyor.

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