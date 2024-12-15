Araç bahçeye uçtu! Yaralılar olay yerinden kaçtı

Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi, 2901 Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 44 NV 766 plakalı otomobil yol kenarındaki bir evin bahçesine uçtu. Kazada otomobilin ters dönen içinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansı beklemeden olay yerinden kaçtı.

O sırada evde ailesiyle birlikte oturan İrfan Doğan, yüksek bir ses duyduğunu belirterek, "Dışarıdan gelen sesi duyduğumda dışarı çıktım. Otomobilin içinde bir bayan ve erkek vardı, onları çıkardıktan sonra ambulansa teslim ettik. Ardından kayboldular. İçeride amcam vardı, şükür ona bir şey olmadı" dedi.

Polis, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan şahısları bulmak için soruşturma başlattı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.