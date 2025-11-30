Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde sürücü ile birlikte kişilerin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi. Bölgeye gelen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan zorlu çalışmalar sonucunda araçta bulunduğu belirtilen 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler ambulanslara alındı. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.