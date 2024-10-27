Araç, belediye tesislerine daldı

Kaynak: DHA
Araç, belediye tesislerine daldı

Rize'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, belediye tesislerine daldı. Tesiste hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti.

52 DA 700 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan bir araca çarpmamak için manevra yaparken kontrolden çıktı. Bu sırada otomobil, kaldırıma çıkarak belediye ait sosyal tesise girdi ve tesisin camlarını kırarak içeri girdi. Kazada yaralanan kimse olmamasına rağmen, sürücü kısa süreli bir şok geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye müdahalede bulundu.

rizede-otomobil-belediye-tesislerine-d-391150-108462.jpg

Ekiplerin aracı güvenli bir şekilde kaldırmasının ardından, tesiste temizlik yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkarak tesisin camlarına çarptığı anlar yer aldı.

Son Haberler
Bilinci açık 7 saatlik beyin ameliyatı oldu
Bilinci açık 7 saatlik beyin ameliyatı oldu
Araç, belediye tesislerine daldı
Araç, belediye tesislerine daldı
Aberdeen, zirvedeki yerini korudu
Aberdeen, zirvedeki yerini korudu
Bitfinex'te siber vurgun: 20 milyon dolar çalındı
Bitfinex'te siber vurgun: 20 milyon dolar çalındı
Toncoin, Cardano ve Avalanche'i geride bıraktı
Toncoin, Cardano ve Avalanche'i geride bıraktı