Araç, belediye tesislerine daldı

Kaza, dün akşam Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti.

52 DA 700 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan bir araca çarpmamak için manevra yaparken kontrolden çıktı. Bu sırada otomobil, kaldırıma çıkarak belediye ait sosyal tesise girdi ve tesisin camlarını kırarak içeri girdi. Kazada yaralanan kimse olmamasına rağmen, sürücü kısa süreli bir şok geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye müdahalede bulundu.

Ekiplerin aracı güvenli bir şekilde kaldırmasının ardından, tesiste temizlik yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkarak tesisin camlarına çarptığı anlar yer aldı.