Araç fiyatlarında ani artış, son 10 yılın en yükseği! Alıcılar paniğe kapılıp akın etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 25’lik oto-tarifeleri, ABD’de sıfır araç fiyatlarının nisan ayında yüzde 2,5 oranında artmasına neden oldu. Bu artış, son 10 yılda pandemideki 2,7’lik yükselişten sonra en keskin fiyat artışı olarak kaydedildi.

Cox Automotive’in Kelley Blue Book verilerine göre, tüketicilerin ödediği ortalama fiyat mart ayına kıyasla yüzde 2,5 arttı. Otomobil üreticileri, yüzde 25’lik gümrük vergisine uyum sağlamaya çalışıyor; Hyundai, Ford ve Jeep üreticisi Stellantis gibi markalar, satışları teşvik etmek için promosyonlar sunuyor. Bayiler ve otomobil yöneticileri, fiyatların daha da artacağı endişesiyle tüketici talebinin son aylarda hızla yükseldiğini belirtiyor.

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ALICILAR ALIN ETTİ!

Alıcılar, tarifelerin fiyatları daha da artıracağı beklentisiyle araç satın alma konusunda acele ediyor. Cox yönetici analisti Erin Keating, üreticiler fiyatları sabit tutsa bile, tüketicilerin gelecekteki artış beklentisinin bazı modellerde fiili enflasyona yol açmış olabileceğini ifade etti.

Bu gelişmeler, ABD’de otomobil piyasasında önemli değişikliklere yol açarken, tüketicilerin fiyat artışlarına karşı nasıl tepki vereceği merak konusu.