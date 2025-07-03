Araç hurdaya döndü. Burnu bile kanamadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Araç hurdaya döndü. Burnu bile kanamadı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü, hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçtan sürücü, yara almadan çıktı.

Kaza, saat 17.20 sıralarında Nallıhan-Eskişehir kara yolu Bağlıca yol ayrımında meydana geldi. İş çıkışı evine dönmek üzere 06 RUC 31 plakalı otomobiliyle yola çıkan Eray Mutlu, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken, Mutlu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Mutlu, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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