Araç ile motosiklet çarpıştı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Araç ile motosiklet çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.Ç. sevk ve idaresindeki 34 BAL 988 plakalı araç ile M.Ö. yönetimindeki 59 AGC 331 plakalı motosikletli kurye çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletli genç için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emniyet Trafik ekipleri ise olay yerinde trafik güvenliğini sağladı. Çift taraflı yaralamalı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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