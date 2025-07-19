Araç kalabalığa daldı! Onlarca kişi yaralandı. 10 kişinin durumu ağır. Los Angeles'ta korkunç olay

Los Angeles’ın Santa Monica Bulvarı üzerindeki Vermont gece kulübü yakınında meydana gelen olayda, bir gece kulübü önünde kalabalığın arasına bir otomobil, çok sayıda insana çarptı. Yaşanan kazada en az 20 kişi yaralandı. 10 kişinin ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

Los Angeles İtfaiye Teşkilatı, olay yerine ulaştıklarında çok sayıda yaralı bulunduğunu ve bu nedenle ek ekiplerin çağrıldığını ifade etti.

Görgü tanıkları, çarpışmadan hemen sonra bazı kişilerin aracın etrafını sardığını, bazı yaralıların ise yerde hareketsiz yattığını ifade etti.

Bir tanık, çarpışmadan hemen önce silah sesi duyduğunu ve ardından bir aracın kalabalığın arasına daldığını söyledi.

Yaralılardan birinin kurşun yarası taşıdığı bilgisi de kaydedildi. Araçta bulunan kişi ekipler tarafından çıkarıldı.

Yetkililer, kazanın bilerek yapılıp yapılmadığını araştırıyor.