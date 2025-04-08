Araç kullanırken dans edip düşen sürücüye 22 bin lira ceza

Sosyal medyada görüntüleriyle büyük yankı uyandıran sürücüye 22 bin 830 lira ceza kesildi.

DANS EDERKEN DENGEYİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Emir A. adlı sürücü, müzik eşliğinde kamyonetiyle seyir halindeyken, aracının kapısını açıp dans etmeye başladı. Bir anda dengesini kaybeden sürücü, yere düşerek yaralandı. O anlar, araçtaki arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücünün düşmesiyle panik yaşayan arkadaşları, aracı güçlükle durdurdu. Yaralanan gencin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kazayı sosyal medyada "Düşersek yere uzanırız" notuyla paylaşan arkadaşları, durumu geniş bir kitleyle paylaştı.

CEZA KAÇINILMAZ OLDU

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Emir A.'yı bulmak için çalışma başlattı. Emir A., 14 EA 573 plakalı kamyonetiyle trafik denetimi sırasında ekiplerin dikkatini çekti. Yapılan inceleme sonucunda, sürücünün trafiği tehlikeye düşüren kişi olduğu tespit edildi. Ayrıca, kamyonetin muayenesinin ve sigortasının olmadığı, haciz nedeniyle de aracın yakalanması gerektiği belirlendi.

SÜRÜCÜYE YÜKSEK MİKTARDA CEZA

Emir A.’ya “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan 22 bin 830 TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan sürücü, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.