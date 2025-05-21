Araç muayene istasyonlarında yeni dönem

Kaynak: ANKA
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem

Araç muayene istasyonlarının yapım, bakım ve işletme hizmetleri, yapılan ihale sonucunda 20 yıl süreyle MOI Ortak Girişim Grubu'na devri gerçekleşti.

TOPLAM 1,72 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF

Yapılan ihalede, 1. Bölge Araç Muayene İstasyonları için 830 milyon ABD doları, 2. Bölge Araç Muayene İstasyonları için ise 890 milyon ABD doları olmak üzere toplam 1 milyar 720 milyon ABD doları bedelle en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu sundu. Her iki bölge için işletme hakkı bu girişim grubuna verildi.

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YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMEZSE İKİNCİ TEKLİF SAHİBİ DEVREYE GİRECEK

İhale şartnamesi kapsamında, MOI Ortak Girişim Grubu'nun yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, teminatın Özelleştirme İdaresi lehine irat kaydedileceği bildirildi. Bu durumda, 1. Bölge için 825 milyon ABD doları, 2. Bölge için ise 884 milyon ABD doları bedelle ikinci en yüksek teklifi veren AGTT Ortak Girişim Grubu devreye alınacak. İkinci teklif sahibi de yükümlülükleri yerine getirmezse, ihale iptal edilecek.

DEVİR İŞLEMLERİ ÖZELLEŞTİRME İDARESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Devir süreci, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Kararın, 4046 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8’inci maddesi hükümlerine dayanarak alındığı belirtildi.

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