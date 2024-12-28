Araç muayene ücretlerine büyük zam geliyor. Asgari ücret zammını geçti

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türkiye’de periyodik araç muayenesinde tek yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK’ün yeni yılda yapacağı zam oranını duyurdu.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken, TÜVTÜRK’ün yapacağı söz konusu zam tartışma konusu oldu.

TÜVTÜRK’ün zam haberini sert bir dille eleştiren Deniz Demir, şu ifadeleri kullandı.

Araç sahiplerine kötü haber! Muayene ücretleri cep yakacak

“2007’de özelleştirilen, Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, fahiş zamlarına bir yenisini ekledi. 2024'te yüzde 61 zamlanan araç muayene ücretine, 2025 yılının başından itibaren yüzde 44 daha zam gelecek.

Böylece 2017’den bu yana, yani 8 yıl içerisinde, araç muayene ücretleri toplamda yüzde bin 372 artmış olacak. Araç sahiplerinin rutin aralıklarla TÜVTÜRK'e yaptırmak zorunda oldukları araç muayene ücretinin bedeli şu anda bin 821 lira. Ancak bu ücret, 2025 yılı başında 2 bin 621 liraya çıkacak.”

TÜVTÜRK'te o işlem için ücret alınmayacak: Araç muayenesinde yeni dönem

Halk TV'deki habere göre Demir, araç muayene sisteminin özelleştirilmesiyle birlikte yaşanan sorunlara da değinerek şu görüşleri paylaştı:

“Araç muayene istasyonları özelleştirilmesi ile birlikte TÜVTÜRK sektörde tekel haline geldi. Devlet kontrolünden çıkarılarak özelleştirilen araç muayene sistemi ise her sene uçuk zamlar ile araç sahiplerinin belini büktü. Çift MTV, durmak bilmeyen akaryakıt zamları, zorunlu araç muayenesinde özel sektörün keyfi belirlediği ücretler ile vatandaş araç sahibi olduğuna pişman oldu.

Vatandaşın dişinden tırnağından biriktirip aldığı malında, kenara koyduğu üç kuruşunda gözü olan AKP ve yandaşları, nasıl daha fazla tırtıklarız derdinde.”