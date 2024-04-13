Araç muayene ücretlerine dev zam. TÜVTÜRK'te yeni dönem start alıyor

2024 yılında araç muayene ücretlerinde önemli bir artış yaşandı. Örneğin, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için ücret 586,50 TL’den 927,60 TL’ye; otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçlar için ise 1.149,60 TL’den 1.821,60 TL’ye yükseldi.