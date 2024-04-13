Araç muayene ücretlerine dev zam. TÜVTÜRK'te yeni dönem start alıyor

Araç muayene ücretlerine dev zam. TÜVTÜRK'te yeni dönem start alıyor
Kaynak: Eskişehir Net
TÜVTÜRK, araç sahipleri için önemli değişiklikleri içeren yeni bir dönemi duyurdu. 2024 yılı için araç muayene ücretlerinde ve randevu sistemlerinde yapılan düzenlemeler, detaylarıyla açıklandı.
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Araç muayene ücretlerine dev zam. TÜVTÜRK'te yeni dönem start alıyor 1

Türkiye genelinde 25 milyondan fazla aracın trafiğe kayıtlı olduğu ve bu araç sahiplerine yönelik yeni uygulamaların başlatılacağı bildirildi. Özellikle 2021 ve öncesine ait araçlar için TÜVTÜRK istasyonlarına gitme zorunluluğu getirildi.

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Araç muayene ücretlerine dev zam. TÜVTÜRK'te yeni dönem start alıyor 2

Randevu sistemlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla, Türkiye’nin 77 ilinde mobil istasyonlar devreye alındı. Bu sayede araçların muayene süreçleri hızlandırıldı ve erişim kolaylığı sağlandı.

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Araç muayene ücretlerine dev zam. TÜVTÜRK'te yeni dönem start alıyor 3

Yeni yılda, gezici istasyon sayısının artırılması hedefleniyor. Böylece, araç sahiplerine daha fazla erişim ve kolaylık sunulması amaçlanıyor.

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Araç muayene ücretlerine dev zam. TÜVTÜRK'te yeni dönem start alıyor 4

Mobil istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet gibi araçların muayeneleri yapılırken, hava destekli fren sistemine sahip araçlar ve egzoz gazı emisyon ölçümleri yalnızca sabit istasyonlarda gerçekleştirilebiliyor.

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Araç muayene ücretlerine dev zam. TÜVTÜRK'te yeni dönem start alıyor 5

2024 yılında araç muayene ücretlerinde önemli bir artış yaşandı. Örneğin, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için ücret 586,50 TL’den 927,60 TL’ye; otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçlar için ise 1.149,60 TL’den 1.821,60 TL’ye yükseldi.

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Araç muayene ücretlerine dev zam. TÜVTÜRK'te yeni dönem start alıyor 6

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için ücret 2.462,40 TL oldu. Belirtilen ücretlere KDV dahildir.

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Araç muayene ücretlerine dev zam. TÜVTÜRK'te yeni dönem start alıyor 7

Ödemeler tüm istasyonlarda kredi kartı, banka kartı ve nakit ile yapılabilmekte. Kartla yapılan ödemelerde, hizmet sağlayıcı firmanın belirlediği ek hizmet bedeli alınmaktadır.

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Araç muayene ücretlerine dev zam. TÜVTÜRK'te yeni dönem start alıyor 8

"Karayolları Trafik Kanunu"na göre, muayene süresi geçirilen araçlar için her ay %5 fazladan ücret tahsil ediliyor. “Ağır Kusurlu” veya “Emniyetsiz” raporu alan araçların muayeneleri onaylanmıyor.

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Araç muayene ücretlerine dev zam. TÜVTÜRK'te yeni dönem start alıyor 9

Ücretsiz muayene tekrarı hakkı, önceki ücretli muayeneden itibaren 1 ay içinde, aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda geçerli. Muayene tekrarı yapılmayan veya süresi içinde gelmeyen araçlar için tam ücret alınmaktadır.

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