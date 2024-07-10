Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek

Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek
Düzenleme: Kaynak: DHA

Tüketici Hakem Heyeti milyonlarca araç sahibini ilgilendiren flaş bir karara imza attı.

1/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 1

Edinilen bilgilere göre, otomotiv yedek parçası satan 34 yaşındaki H.Ö. 2023'te otomobilini vize işlemleri için araç muayene istasyonuna götürdü.

2/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 2

Ö., 1130,44 TL olan vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için 128,18 TL daha fark vererek, ödemeyi yaptı.

3/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 3

H.Ö. bu durumdan rahatsızlanarak durumu avukatı Emre Akman ile paylaştı.

4/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 4

Alınan farkın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'na aykırı olduğunu öğrenen H.Ö. para iadesi için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı.

5/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 5

PARA İADESİ YAPILDI

6/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 6

Tüketici Hakem Heyeti kredi kartına kesilen farkın iadesine karar verdi.

7/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 7

Gerekçe olarak ise firmanın kredi kartına kestiği fark 'ayıplı hizmet' olarak belirtildi.

8/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 8

H.Ö. konuyla ilgili açıklama yaparak “Buradaki amaç 128 TL değil. İnsanların hakkını aramasını istiyorum.” dedi.

9/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 9

Avukatı ise ”Araç muayene istasyonuna on binlerce insan, aracını muayene ettirmeye geliyor. İnsanlar da kredi kartıyla ödeme yapmak istiyor.

10/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 10

Bu kredi kartlarından alınan 128,18 TL her kişiden alınsa bu, günlük milyonlarca TL para eder. Bu ise tüketici kanununda ayıplı hizmet olarak nitelendirilen bir karardır. Bu, emsal niteliğinde bir karardır.” İfadelerini kullandı.

11/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 11
12/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 12
13/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 13
14/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 14
15/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 15
16/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 16
17/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 17
18/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 18
19/19
Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek 19
İlgili Haberler
HGS'ye gelecek zam beli oldu. Araç sahipleri hazır olun
Haziran ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Haziran ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Altın yön yeniden yukarı
Altın yön yeniden yukarı
Milli Emlak'tan tatil beldesinde kaçırılmayacak fırsat. Yazlık hayali kuranlar dikkat
Milli Emlak'tan tatil beldesinde kaçırılmayacak fırsat. Yazlık hayali kuranlar dikkat
İstanbulkart kullananlar dikkat. Bu alışverişlerde nakit iade yapılacak
İstanbulkart kullananlar dikkat. Bu alışverişlerde nakit iade yapılacak
Uzman isimden altın sahiplerine kritik uyarı. Hazır olun 48 saatiniz kaldı
Uzman isimden altın sahiplerine kritik uyarı. Hazır olun 48 saatiniz kaldı
Bunu yapmayan emekli artık promosyon alamayacak. SGK yeni değişikliği açıkladı
Bunu yapmayan emekli artık promosyon alamayacak. SGK yeni değişikliği açıkladı
Mert Başaran 500 liranın nasıl 2 milyon TL yapılacağının püf noktasını açıkladı
Mert Başaran 500 liranın nasıl 2 milyon TL yapılacağının püf noktasını açıkladı