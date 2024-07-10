Araç muayenelerinde o ücret geri ödenecek

Edinilen bilgilere göre, otomotiv yedek parçası satan 34 yaşındaki H.Ö. 2023'te otomobilini vize işlemleri için araç muayene istasyonuna götürdü.
Ö., 1130,44 TL olan vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için 128,18 TL daha fark vererek, ödemeyi yaptı.
H.Ö. bu durumdan rahatsızlanarak durumu avukatı Emre Akman ile paylaştı.
Alınan farkın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'na aykırı olduğunu öğrenen H.Ö. para iadesi için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı.
PARA İADESİ YAPILDI
Tüketici Hakem Heyeti kredi kartına kesilen farkın iadesine karar verdi.
Gerekçe olarak ise firmanın kredi kartına kestiği fark 'ayıplı hizmet' olarak belirtildi.
H.Ö. konuyla ilgili açıklama yaparak “Buradaki amaç 128 TL değil. İnsanların hakkını aramasını istiyorum.” dedi.
Avukatı ise ”Araç muayene istasyonuna on binlerce insan, aracını muayene ettirmeye geliyor. İnsanlar da kredi kartıyla ödeme yapmak istiyor.
Bu kredi kartlarından alınan 128,18 TL her kişiden alınsa bu, günlük milyonlarca TL para eder. Bu ise tüketici kanununda ayıplı hizmet olarak nitelendirilen bir karardır. Bu, emsal niteliğinde bir karardır.” İfadelerini kullandı.